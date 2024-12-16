  • Новость часаПутин предсказал бегство киевских властей за границу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Хинштейн призвал «надеть погоны» комментирующих военные действия чиновников
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против народа России
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Названы сроки формирования нового рода войск в России
    Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    83 комментария
    16 декабря 2024, 15:35 • Новости дня

    Путин заявил о притеснении Верховного суда на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд Украины мог бы отменить неправомочные решения главы кивского режима Владимира Зеленского, но руководителя ВС после нескольких таких попыток засадили за решетку, сказал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Он констатировал полную нелегитимность киевского режима и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины. «А где же Верховный суд? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «в полномочия Верховного суда входит в том числе и отмена неправомочных решений президента». «Несколько отмен состоялось. После этого – в тюрьму. И глава (киевского) режима сразу же в этот же день объявил: (руководитель Верховного суда) будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах только суд определяет: виновен человек или не виновен, будет он сидеть или не будет. Нет. Здесь представитель административных органов сказал: «Будет сидеть», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

    Коментарии (5)
    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет поставлен на серийное производство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».

    Путин также поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем средней дальности, включая гиперзвуковые.

    Глава государства обратил внимание на риски, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что РФ будет комплексно реагировать на подобные угрозы.

    «Одновременно с этим нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — подчеркнул Путин.

    Путин также поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.

    .

    Коментарии (6)
    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил создать в ВС России информационный контур со средствами разведки и поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

    «Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    В результате применения таких комплексов «время на постановку задач снизилось в полтора-два раза», сообщил Путин. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – поставил задачу глава государства.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Российский лидер заявил о необходимости принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны и ее союзников на фоне роста геополитической напряженности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти меры принимаются аккуратно и взвешенно, без втягивания в полномасштабную гонку вооружений, чтобы не навредить социально-экономическому развитию государства.

    Путин отметил, что Россия сохраняет свою политику ядерного сдерживания и не прибегает к демонстрации ядерного арсенала. «Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал президент, добавив, что это именно политика сдерживания, а не угроза применения ядерного оружия.

    Ранее Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, но многие из них не верят в Бога, а также заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой».

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин: Представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, при этом, по его словам, многие из них не верят в Бога. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    «Но, собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на Земле. Хотя сами в Господа не верят», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что США и их союзники продолжают поддерживать нелегитимный режим в Киеве, снабжая его оружием и финансами, что, по его мнению, ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

    «Действующая администрация США и весь Запад не оставляют попыток навязывания своего доминирования», – заявил он, сообщает ТАСС.

    По словам президента, США и их союзники «продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивают так, как им это удобно».

    В своей речи Путин указал на сложную и нестабильную военно-политическую обстановку в мире.

    «Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира», – заявил он.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о мощи ударного комплекса «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США.

    Путин заявил о высоких возможностях российского ударного комплекса «Орешник», передает ТАСС. По словам президента, данный комплекс зарекомендовал себя как чрезвычайно мощное и современное оружие.

    «Комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, очень мощный», – подчеркнул Путин, добавив, что Россия создала современные ударные комплексы, превосходящие американские аналоги.

    Путин отметил, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием. «При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», – сказал он.

    Ранее Путин объявил о планах на серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который недавно был успешно испытан в ответ на удары западным оружием по российским регионам.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост оборонных расходов не может быть бесконечным, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону имеют свои ограничения и не могут расти бесконечно, передает РИА «Новости». Это необходимо для того, чтобы обеспечить развитие экономики, социальной сферы, науки, образования и здравоохранения.

    «Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что Россия увеличила расходы на национальную оборону до 6,3% ВВП, что на 2,5% больше, чем ранее. Глава государства подчеркнул, что эти средства нужно использовать очень рационально, так как, несмотря на значительные размеры, это не самые большие расходы на оборону в мире, даже среди стран, не участвующих в вооруженных конфликтах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о поддержке Путиным миротворческих усилий Орбана

    Песков: Путин поддержал миротворческие инициативы Орбана, но Зеленский их отверг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако президент Украины Владимир Зеленский их отверг, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков рассказал о позиции Путина в отношении миротворческих инициатив Орбана. Эти предложения касались обмена пленными и возможности рождественского перемирия на Украине, передает ТАСС

    Песков отметил, что предложения Будапешта нашли поддержку у Москвы, но не были приняты Киевом.

    Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

    Напомним, Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и Зеленским.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Запад доводит отношения до красной черты, а после пугает «российской угрозой»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а после начинают пугать свое население «российской угрозой», заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

    Как сообщает ТАСС, Путин заявил, что западные страны доводят Россию до красной черты, а после ответных мер с российской стороны начинают пугать свое население якобы российской угрозой. При этом ранее Запад пугал население советской угрозой.

    Путин также отметил, что стремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности, и это вызывает беспокойство у Москвы. По его словам, альянс увеличивает свои военные расходы и наращивает ударные группировки вблизи российских границ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    Индия решила заключить долгосрочную сделку с Россией по нефти
    Грузия назвала правительства Эстонии и Литвы «недостойными»
    ВЦИОМ: Россияне планируют потратить по 62,6 тыс. рублей на Новый год
    Российские гимнастки согласились на нейтральный статус

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство

    Израиль празднует грандиозную военную победу – полное уничтожение своего многолетнего противника, вооруженных сил бывшей Сирии. На первый взгляд, перед нами подтверждение классической истины о том, что арабы воевать не умеют. На самом деле умеют – и новая Сирия вполне способна это когда-нибудь продемонстрировать. И тогда может содрогнуться не только Израиль, но и весь Ближний Восток. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............