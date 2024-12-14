Киев отложил сделку по полезным ископаемым с США до инаугурации Трампа

Украина отложила договор с США о полезных ископаемых до инаугурации Трампа

Tекст: Вера Басилая

Киев решил отложить подписание договора о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере полезных ископаемых до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое решение обусловлено опасениями украинских властей, что после вступления в должность Трамп может прекратить поддержку Украины в виде финансовой помощи и поставок оружия, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что украинские чиновники стараются всеми возможными способами наладить отношения с Трампом, стремясь представить поредстоящий договор как раннюю победу его администрации.

Киев уже дважды откладывал подписание соглашения, надеясь, что это поможет избежать негативных последствий для страны и привлечет внимание Трампа к выгодам сотрудничества в области полезных ископаемых. Власти Украины видят в этом стратегический шаг по улучшению отношений с будущей администрацией США, пишет газета.

Ранее The Washington Post сообщала, что политики Киева пытались убедить Дональда Трампа оказать военную помощь, предлагая взамен энергоресурсы и полезные ископаемые, включая литий.

До этого Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за стратегические ресурсы Украины, включая литий, уран, титан и графит, стоимость которых оценивается в триллионы долларов.

Между тем, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

