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Киев отложил сделку по полезным ископаемым с США до инаугурации Трампа
Украина отложила договор с США о полезных ископаемых до инаугурации Трампа
Украина перенесла подписание соглашения с США в области полезных ископаемых до инаугурации Дональда Трампа, стремясь наладить с ним отношения и избежать возможных финансовых и военных потерь, сообщила газета The New York Times (NYT).
Киев решил отложить подписание договора о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере полезных ископаемых до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое решение обусловлено опасениями украинских властей, что после вступления в должность Трамп может прекратить поддержку Украины в виде финансовой помощи и поставок оружия, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Издание отмечает, что украинские чиновники стараются всеми возможными способами наладить отношения с Трампом, стремясь представить поредстоящий договор как раннюю победу его администрации.
Киев уже дважды откладывал подписание соглашения, надеясь, что это поможет избежать негативных последствий для страны и привлечет внимание Трампа к выгодам сотрудничества в области полезных ископаемых. Власти Украины видят в этом стратегический шаг по улучшению отношений с будущей администрацией США, пишет газета.
Ранее The Washington Post сообщала, что политики Киева пытались убедить Дональда Трампа оказать военную помощь, предлагая взамен энергоресурсы и полезные ископаемые, включая литий.
До этого Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за стратегические ресурсы Украины, включая литий, уран, титан и графит, стоимость которых оценивается в триллионы долларов.
Между тем, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.