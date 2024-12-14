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Журналист Орлов назвал происходящее в «Крыльях Советов» бандитизмом
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов», сравнив ее с бандитизмом.
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал скандальные события в футбольном клубе «Крылья Советов», передает «Комсомольская правда». Он считает, что клуб стал жертвой агентов, стремящихся заработать на игроках, используя самарскую команду.
«Но почему-то никто не думает – а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты?», – задался вопросом комментатор, чьи слова приводит «РБ-Спорт».
Он также обратил внимание на скандал с высказываниями губернатора Самарской области о задолженности «Крыльев Советов» на сумму 36 млн рублей. По мнению Орлова, происходящее напоминает «бандитизм» и вредит колективу. Журналист обеспокоен тем, что в клубе становится все меньше хороших игроков.
В конце ноября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о задолженности «Крыльев Советов» перед судьями. Кроме того, по его словам, еще 10 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) участвовали в коррупционной схеме, а общая задолженность «Крыльев» составляет 1 млрд рублей.
Клубы РПЛ после этих заявлений потребовали от губернатора предоставить доказательства коррупции, которые, по словам Федорищева, уже переданы в правоохранительные органы.