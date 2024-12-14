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ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом и соцобъект в Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью беспилотников несколько объектов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что в Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, повреждены фасад и остекление.
В селе Байцуры Борисовского района в результате ударов трех дронов-камикадзе загорелась кровля социального объекта. Возгорание было ликвидировано.
Глава региона уточнил, что информация о последствиях атак ВСУ уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Киев пытался атаковать беспилотниками объекты в Белгородской области. За ночь российские ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря. Кроме того, беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.