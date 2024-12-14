  • Новость часаВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных
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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 12:41 • Новости дня

    ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом и соцобъект в Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ атаковали с помощью беспилотников несколько объектов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, повреждены фасад и остекление.

    В селе Байцуры Борисовского района в результате ударов трех дронов-камикадзе загорелась кровля социального объекта. Возгорание было ликвидировано.

    Глава региона уточнил, что информация о последствиях атак ВСУ уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Киев пытался атаковать беспилотниками объекты в Белгородской области. За ночь российские ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря. Кроме того, беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.

    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    13 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

    CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет
    @ Senior Airman Faith Barron/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    До середины января США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений, включая сотни тысяч снарядов, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена, сообщил канал CNN.

    США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

    Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

    По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

    До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

    Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое их количество в свое было время западнее Макеевки, Невского, <…> на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран. <…> Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников – я абсолютно этому не удивлен», – сказал он.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на упомянутых участках фронта, указывают «достоверные факты». «Это и тела ликвидированных боевиков, это и шевроны, это и литература. Ну, как правило, документов, естественно, они при себе не имеют», – подчеркнул собеседник агентства.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    13 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.

    Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.

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    13 декабря 2024, 17:03 • Новости дня
    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине

    NYT: В 2025 году ожидаются переговоры по Украине, что усложнит ситуацию для Киева

    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующий год станет годом переговоров по Украине, что может оказаться неблагоприятным для Киева из-за территориальных потерь и истощения ресурсов, прогнозирует The New York Times.

    New York Times прогнозирует, что следующий год станет годом переговоров по Украине, что сулит Киеву неблагоприятные перспективы в связи с территориальными потерями и возможным истощением ресурса. Газета подчеркивает, что война на Украине, вероятно, завершится в следующем году. «Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», – утверждается в статье.

    Издание отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах может ускорить переговорный процесс. По мнению издания, это плохие новости для Украины, поскольку российские силы продолжают продвигаться, а украинские разведведомства опасаются скорого истощения военной силы страны.

    Тем временем Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он занимал пост президента США вместо Джо Байдена. Трамп подчеркивает, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что конфликт слишком сложен для решения за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса. Дмитрий Медведев заявил, что украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран в объеме более 13,4 тыс. МВт в час, включая поставки из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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    14 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

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    13 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Экс-спикер Рады: Политика Зеленского обнуляет шансы Украины на вступление в НАТО

    Экс-спикер Рады: Перспективы вступления Украины в НАТО стремятся к нулю из-за политики Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что действия Владимира Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

    «То, что просит Зеленский, – это абсолютное невежество. «Дайте нам приглашение в НАТО». Я против этого», – заявил Разумков в интервью украинской журналистке Елене Курбановой, передает ТАСС.

    По его словам, «приглашение в НАТО – это билет на поезд, который неизвестно когда отправится. Неизвестно, какого числа, из какого города, с какой станции и что еще нужно сделать Украине, чтобы туда попасть».

    Разумков также отметил, что международные партнеры Украины предупреждают: если Киев продолжит текущую международную политику, перспективы вступления в НАТО и получения гарантий безопасности стремительно упадут до нуля. Альтернативой, по мнению политика, могут стать гарантии от США и стран «Большой семерки» вне НАТО.

    Разумков подчеркнул, что риторика Зеленского, действенная в начале конфликта, уже устарела. На Украине недавно активизировались дискуссии о возможном приглашении в НАТО. Зеленский даже обещал, что в случае присоединения к альянсу Украина не будет требовать исполнения пятой статьи договора о коллективной обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия выразила готовность участвовать в миссии миротворцев на Украине. Украина попросила Запад предоставить 20 систем ПВО для укрепления обороны. Белый дом ожидает, что Россия может запустить ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни.

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    14 декабря 2024, 07:37 • Новости дня
    Система ПВО сбила 37 украинских беспилотников за ночь

    Военные за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, еще семь – над Брянской областью, пять сбиты над Орловской областью, один – над акваторией Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали объект инфраструктуры в Орловской области.

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    14 декабря 2024, 05:27 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Купянском

    ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на то, что Киев стянул на этот участок фронта элитные подразделения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Здесь (у Купянска) наблюдаются и резервы командующего Сухопутных войск украинских боевиков (командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого), и националистические радикальные движения, и так называемые элитные специальные подразделения», – приводит ТАСС слова Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.

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    13 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 15 групповых ударов по украинским военным объектам
    ВС России за неделю нанесли 15 групповых ударов по украинским военным объектам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия с 7 по 13 декабря провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса, сообщило Министерство обороны России.

    Удары также наносились по военным аэродромам, местам хранения беспилотников, арсеналам и складам боеприпасов, все намеченные цели поражены, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На территории Курской области продолжались активные боевые действия. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка и поразили живую силу и технику ВСУ. За неделю потери противника составили 2230 военнослужащих, семь танков и значительное количество другой техники.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли 3350 военнослужащих и десятки единиц техники, отражена 71 контратака.

    В ДНР подразделения группировок «Центр» и «Восток» достигли существенного продвижения, освободив несколько населенных пунктов и нанеся значительные потери украинским силам. Группировка «Южная» также заняла более выгодные позиции, отразив девять контратак.

    Средства ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и 279 беспилотников. Морская авиация уничтожила восемь безэкипажных катеров. На боевой линии в плен сдались 87 украинских военнослужащих.

    Напомним, с 30 ноября по 6 декабря ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по различным объектам на Украине, включая объекты энергетики, военные аэродромы, центры радиоэлектронной разведки и арсеналы.

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    13 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Донецк

    Пушилин: ПВО сбила дальнобойные ракеты ВСУ над Донецком

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили дальнобойные ракеты, выпущенные ВСУ по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, обломки сбитых ракет упали в Киевском районе Донецка. Благодаря действиям ПВО удалось избежать жертв среди мирного населения и серьезных разрушений, следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

    Он сообщил, что в результате падения обломков ракет повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе. Также зафиксированы повреждения двух объектов гражданской инфраструктуры в Горловке: детского сада в Центрально-Городском районе и линии электропередач в Никитовском районе.

    Всего за сутки, по словам Пушилина, украинские военные совершили шесть атак, применяя реактивную артиллерию HIMARS калибром 227 мм и ствольную артиллерию калибром 155 мм.

    Ранее ракета ВСУ была сбита над центром Донецка. До этого российские силы ПВО предотвратили террористическую атаку с использованием 13 беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями

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    Трамп грозит торговой войной северному соседу

    Дональд Трамп до вступления в должность президента США решил продолжить свой конфликт с Канадой и возобновить тарифные войны. В Оттаве отреагировали крайне жестко и пригрозили не только ответными пошлинами, но и отключением электричества в нескольких штатах. В экспертной среде говорят, что Трамп запрограммирован на этот конфликт, потому что считает Трюдо и канадское правительство марионетками Демпартии США. Подробности

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    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника

    Правительство Франции возглавил уже четвертый за последний год премьер-министр – на этот раз центрист Франсуа Байру. За что этот политик в свое время находился под следствием, почему французский президент Эммануэль Макрон выбрал именно эту кандидатуру, и почему перед Байру сегодня стоят практически невыполнимые задачи? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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