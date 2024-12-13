Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
На границе России и Казахстана из-за метели застряли около 500 грузовиков
На границе России и Казахстана образовалась очередь из 500 грузовиков из-за сильной метели и гололедицы в Западно-Казахстанской и Самарской областях.
На автомобильном пункте пропуска «Сырым» на границе России и Казахстана образовалась очередь из около 500 грузовиков, передает RT. Такое затруднение вызвано ухудшением погодных условий, включая метели и гололедицу, которые начались 12 декабря.
Водителям рекомендовано ожидать улучшения погоды в кемпингах или следовать через другие пункты пропуска. Кроме того, сообщается, что движение по федеральным трассам России будет ограничено до 22.00 13 декабря.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снег покрыл почти всю территорию России, за исключением некоторых южных регионов.