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В России захотели разрешить дообучение онлайн при нехватке учителей информатики
Минцифры и Минпросвещения собрались легализовать онлайн-дообучение при нехватке учителей информатики
Минцифры и Минпросвещения намерены ввести новый учебник по информатике и легализовать получение дополнительных знаний по цифровым технологиям на онлайн-платформах в случае нехватки учителей информатики, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Шадаев отметил, что сейчас школьники фактически уже могут пользоваться учебником, который составил «Яндекс», передает ТАСС.
«Мы планируем вместе с Минпросвещения легализовать такую практику – там, где как раз не хватает учителей (информатики), дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе», – сказал Шадаев. По его словам, такую же практику хотят «перенести в вузы».
Также Шадаев отметил, что качественное обучение студентов ИТ-специальностям может обеспечить условие обязательного преподавания ИТ-компаниями в вузах. Планируется введение обязательного требования для ИТ-компаний, которые пользуются в России налоговыми льготами.
При этом Шадаев признал, что сейчас выпускники вузов по ИТ-специальностям не в полной мере соответствуют требованиям работодателей. Он указал на большой разрыв между уровнем зарплат в IT-компаниях и в учебных заведениях, в связи с чем квалифицированные специалисты не идут на преподавательские должности.
Путин поддержал идею подключать сотрудников IT-компаний, пользующихся поддержкой государства, к преподаванию информатики, назвав предложение «абсолютно справедливым».
Напомним, в октябре сообщалось, что платформа VK Education запускает бесплатную образовательную программу для школьников, включающую онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups, чтобы помочь учащимся 7–11 классов освоить программирование и подготовиться к олимпиадам.