VK Education представила бесплатные курсы по программированию для школьников

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках программы школьники смогут пройти асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании», разработанный тренером чемпионов мира Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023 Михаилом Густокашиным, говорится в сообщении пресс-службы VK. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач.

Участники будут получать баллы за выполнение заданий, а поддержку им окажут менторы из числа победителей и призеров олимпиад. Дополнительно, для школьников предусмотрен интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности, который поможет им подготовиться к урокам информатики и олимпиадам.

Закрепить знания школьники смогут, участвуя в олимпиаде «Технокубок», организованной совместно с ведущими техническими вузами России. Победители получат льготы при поступлении в вузы. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, подчеркнула, что программа делает качественное IT-образование доступным для всех школьников в России.

«Наша цель – сделать качественное IT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование – важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», – сказала она.

Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.