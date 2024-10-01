  • Новость часаДана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 20:07 • Новости дня

    VK Education представила бесплатные курсы по программированию для школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Education запускает бесплатную образовательную программу для школьников, включающую онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups, чтобы помочь учащимся 7-11 классов освоить программирование и подготовиться к олимпиадам.

    В рамках программы школьники смогут пройти асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании», разработанный тренером чемпионов мира Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023 Михаилом Густокашиным, говорится в сообщении пресс-службы VK. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач.

    Участники будут получать баллы за выполнение заданий, а поддержку им окажут менторы из числа победителей и призеров олимпиад. Дополнительно, для школьников предусмотрен интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности, который поможет им подготовиться к урокам информатики и олимпиадам.

    Закрепить знания школьники смогут, участвуя в олимпиаде «Технокубок», организованной совместно с ведущими техническими вузами России. Победители получат льготы при поступлении в вузы. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, подчеркнула, что программа делает качественное IT-образование доступным для всех школьников в России.

    «Наша цель – сделать качественное IT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование – важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», – сказала она.

    Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.

    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    1 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Стало известно о планах Шольца обсудить с Путиным ситуацию перед G20

    Die Zeit: Шольц планировал провести разговор с Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки, пишет газета Die Zeit.

    По данным источников, в ближайшие недели Шольц собирался провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить актуальные международные темы и возможные пути их решения, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что канцлером еще не был официально запрошен разговор, однако в его окружении активно обсуждалась возможность его организации.

    Отмечается, что в случае успешного проведения переговоров Шольц станет первым за полтора года лидером западных стран, который свяжется с Путиным напрямую.

    Напомним, с начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему у Шольца сдают нервы.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 13:38 • Новости дня
    Бербок подтвердила приглашение России на переговоры по Украине

    Глава МИД Германии Бербок подтвердила, что Россия все еще может участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналу Stern, что приглашение России к переговорам по украинскому конфликту остается актуальным.

    По ее словам, приглашение России участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается в силе, передает ТАСС.

    «Приглашение в силе», – подчеркнула Бербок.

    Также глава МИД Германии добавила, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы Россия выразила готовность принять участие в переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.

    Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2024, 00:04 • Новости дня
    Москва подтвердила партнерство с Пакистаном

    Посол Альберт Хорев назвал Россию надежным торговым и инвестиционным партнером Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия подтвердила свою надежность как торгового и инвестиционного партнера Пакистана, заявив о возможности взаимовыгодного сотрудничества, сообщил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.

    Россия является надежным партнером для Пакистана в области торговли и инвестиций, сообщает ТАСС. Посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. На брифинге по ситуации вокруг Украины он отметил, что Россия предоставляет Пакистану возможности для равноправного сотрудничества.

    По словам Альберта Хорева, скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров будет выгодно не только для России и Украины, но и для стран глобального Юга, включая Пакистан. Дипломат заявил: «Россия – надежный торговый и инвестиционный партнер, предоставляющий возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном».

    Посол также указал на то, что отмена незаконных западных санкций на перевозки российской продукции значительно укрепила бы энергетическую и продовольственную безопасность Пакистана. Это позволило бы усилить экономические связи между Россией и Пакистаном и создать новые перспективы для развития.

    Ранее российский посол в Пакистане рассказал об атаке на дипломатический кортеж. Машина Хорева находилась рядом с эпицентром взрыва в округе Сват.

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    1 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Пострадавшая в Горловке девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Tекст: Александра Юдина

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась оказать помощь раненому подростку, но не смогла его спасти, рассказала ее мать Татьяна.

    Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь пыталась помочь мальчику, который получил смертельное ранение в ребро, передает РИА «Новости».

    «Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было», – рассказала Татьяна.
    По ее словам, осколок попал дочери в руку. Мальчику, как она поняла, ранили ребро, что стало смертельным. Другой мальчик был ранен в ногу.

    «Когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», – вспоминает она.

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    30 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Донбасса и Новороссии совершили невероятный подвиг. Не сломившись под натиском противника, они сделали свой выбор в пользу России, чем духовно обогатили всю страну, сказал газете ВЗГЛЯД актер Владимир Стеклов. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

    «Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

    «И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

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    1 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе

    Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе на Круговой улице в Краснодаре, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

    Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.

    На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.

    По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.

    Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.

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    1 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Госдума одобрила ужесточение правил получения РВП для иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий минимальный срок брака с гражданином России для получения иностранцем разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке до трех лет.

    Законопроект также устанавливает новые условия для получения вида на жительство иностранцами, имеющими детей с российским гражданством, передает ТАСС. Условием для получения вида на жительство в упрощенном порядке будет совместное проживание с ребенком в России не менее трех лет до подачи заявления.

    На прошлой неделе профильный комитет Госдумы поддержал поправки, увеличивающие срок брака с гражданином РФ до трех лет для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, что направлено на борьбу с фиктивными браками с иностранцами.

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    1 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    В России решили нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях

    В России решили нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях до 25% к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля самолетов российского производства в авиапарке крупнейших перевозчиков России к 2027 году достигнет 25%, а на финансирование программы «Развитие авиационной промышленности» планируется выделить почти 305,8 млрд рублей.

    Согласно информации из паспорта госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в 2024 и 2025 годах эта доля составит 19%, к 2026 году вырастет до 20%, а к 2030 году планируется достижение не менее 50%, передает ТАСС.

    Кроме того, программа предусматривает увеличение доли российских вертолетов. В 2024 году их доля составит 88,3%, а к 2027 году этот показатель вырастет до 88,7%. Для реализации этих планов на финансирование программы с 2022 по 2027 год планируется направить почти 305,8 млрд рублей.

    Ранее правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов.

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    1 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Депутат: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

    Депутат Василькова: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» провела масштабную рекультивацию на территории Усолья-Сибирского, превратив его в инвестиционно-привлекательную площадку для развития химической промышленности, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

    «За последние четыре года госкорпорация «Росатом» провела масштабную работу по рекультивации – огромный путь от «Сибирского Чернобыля» до самой инвестиционно-привлекательной площадки страны для целей развития химического комплекса», – сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, прошедшем под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Василькова также сообщила о планах по созданию Федерального центра химии на этой территории, который будет бороться с импортозависимостью и выпускать важную продукцию химии. Проект получил одобрение в рамках стратегической сессии, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

    «Проект ФЦХ был рассмотрен в рамках стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия» под руководством Михаила Владимировича Мишустина и получил одобрение. Сейчас ФЦХ рассматривается как модельная площадка реализации нацпроекта для размещения производств приоритетных цепочек – фосфор, эпоксидные смолы и изоцианаты», – сказала депутат.

    По словам Васильковой, в рамках штаба под председательством Антона Алиханова уже началась работа по созданию ФЦХ. Она подчеркнула важность межведомственного сотрудничества для преодоления барьеров и достижения национальных целей. Контракт с Федеральным экологическим оператором будет продлен для продолжения работ по рекультивации, позволяя ввести площадку в эксплуатацию и начать новый этап развития в 2025 году.

    «Впереди очень много работы, но именно сегодня мы шаг за шагом формируем лучшие практики по созданию новых производств и развитию городов технологического суверенитета, которые обеспечат достижение национальной цели «Технологическое лидерство», – отметила она.

    Напомним, комбинат «Усольехимпром» прекратил свою деятельность в 2014 году, в результате чего промышленная площадка была заброшена, что привело к загрязнению окружающей среды на площади свыше 1,6 тыс. гектаров, включая негативное воздействие на реку Ангару. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил завершить работы по рекультивации данной территории, которые были начаты в 2020 году, и создать необходимую инфраструктуру для ее дальнейшего развития.

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    1 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Госдума поддержала конфискацию имущества у организаторов нелегальной миграции

    Госдума поддержала конфискацию денег и имущества у организаторов нелегальной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, полученного в результате организации незаконной миграции.

    Инициатива была предложена в июле группой парламентариев, она предусматривает внесение изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса России, касающуюся конфискации имущества, передает ТАСС.

    Согласно законопроекту, конфискация будет применяться в случаях, когда преступление совершено из корыстных побуждений.

    В сентябре ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России.

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    1 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода

    Конго подписала с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете»

    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
    @ Борис Бабанов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Республика Конго заключила с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо», сообщили в посольстве республики в Москве.

    Представитель посольства Конго в Москве подтвердил, что подписание прошло успешно, передает ТАСС. Событие произошло по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии, занимающейся вопросами экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

    Ранее правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

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    1 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Экс-редактора Doxa внесли в перечень террористов и экстремистов

    Экс-редактора Doxa Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, внесен бывший редактор онлайн-издания Doxa (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян.

    По информации с сайта ведомства, Арамян Армен Варданович, 08.07.1997, г. Москва добавлен в список террористов и экстремистов, передает ТАСС.

    Напомним, бывшего редактора издания DOXA Армена Арамяна заочно обвинили в пропаганде терроризма и объявили в международный розыск, в связи с чем его заочно отправили под стражу.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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