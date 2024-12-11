Песков заявил об отсутствии планов визита Путина в Турцию

Меркель рассказала, как Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку

Tекст: Мария Иванова

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась с читателями испанской газеты La Vanguardia историей о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передает ТАСС. Как рассказала Меркель, в январе того года, во время визита в Москву, ее советник предупредил российского коллегу о страхе канцлера перед собаками, поскольку она была укушена одной из них. В ответ на это Путин подарил Меркель большую плюшевую собаку, отметив, что «эта не кусается».

Спустя год, на другой встрече, Путин пришел с настоящим лабрадором, что вызвало дискомфорт у Меркель. В своих мемуарах она упомянула об этом эпизоде и предположила, что российский лидер сознательно пугал ее. Путин в свою очередь выразил удивление такими обвинениями, заявив, что не знал о фобии Меркель и надеялся, что присутствие собаки поможет создать непринужденную атмосферу на встрече.

После публикации мемуаров Меркель Путин публично извинился через СМИ за возможные неприятные ощущения, которые могла вызвать его собака. Он подчеркнул, что его намерения были совершенно другими, и извинился за возможное недопонимание. Меркель в свою очередь признала, что несмотря на казус с собакой, на протяжении их взаимодействия с Путиным они всегда поддерживали профессиональные отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой во время встречи в 2007 году, подчеркнув странность такого утверждения. Однако позднее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.