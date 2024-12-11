Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.9 комментариев
Песков заявил об отсутствии планов визита Путина в Турцию
Песков сообщил об отсутствии планов визита Путина в Турцию на данный момент
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет, однако диалог между странами продолжается.
В настоящее время конкретных планов по визиту президента России Владимира Путина в Турцию не существует, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие четких планов, диалог между Москвой и Анкарой продолжает оставаться актуальным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом.