Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин напомнил об отсутствии смертной казни в условиях СВО
Российское руководство не разрешает смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации, напомнил президент России Владимир Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертные казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос», – цитирует Путина ТАСС.
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин летом 2024 года заявлял о незыблемости моратория на смертную казнь в России.