Песков раскрыл темы встречи Путина с правозащитниками

Кремль: Путин обсудит с правозащитниками образование, миграцию и пропавших на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые будут обсуждаться на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина, сообщает ТАСС. Президент намерен обсудить вопросы системы школьного образования, миграционную политику и механизмы поиска пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Пескова, вступительное слово будет предоставлено президенту, после чего советник президента и председатель совета Валерий Фадеев расскажет о реализации предыдущих поручений. Он также затронет темы школьного образования и миграционной политики в своем выступлении.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова поделится на встрече своими предложениями по совершенствованию механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО. Это одна из ключевых тем, которая будет обсуждаться с правозащитниками на заседании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).