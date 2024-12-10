Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Песков раскрыл темы встречи Путина с правозащитниками
Кремль: Путин обсудит с правозащитниками образование, миграцию и пропавших на Украине
Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит с правозащитниками систему школьного образования, миграционную политику и совершенствование механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые будут обсуждаться на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина, сообщает ТАСС. Президент намерен обсудить вопросы системы школьного образования, миграционную политику и механизмы поиска пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО).
По словам Пескова, вступительное слово будет предоставлено президенту, после чего советник президента и председатель совета Валерий Фадеев расскажет о реализации предыдущих поручений. Он также затронет темы школьного образования и миграционной политики в своем выступлении.
Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова поделится на встрече своими предложениями по совершенствованию механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО. Это одна из ключевых тем, которая будет обсуждаться с правозащитниками на заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).