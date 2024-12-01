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Минтранс передал более 17,5 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
В Курскую область прибыло более 17,5 тонны гуманитарного груза от Минтранса РФ, включающего крупы и овощные консервы, для распределения среди жителей пострадавших районов, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Смирнов в своем Telegram-канале отметил, что прибывший груз содержит более 17,5 тонны продуктов, включая крупы и овощные консервы, и уже находится в сортировочном центре. Он сообщил, что волонтеры начнут формировать продуктовые наборы, которые поступят в пункты выдачи гуманитарной помощи.
Как отметил заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской области Александр Каменев, ежедневно формируется около 3 тыс. продуктовых наборов, из которых выдается 2,5 тыс.. За все время работы сортировочного центра, начиная с 18 сентября, было выдано около 135 тыс. таких наборов. Резерв в настоящий момент составляет 13,5 тыс. наборов, добавил он.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и губернатор Алексей Смирнов посетили один из 36 пунктов временного размещения в Фатежском районе, организованных Правительством Москвы. Здесь созданы комфортные условия для проживания, включая питание, медицинское обслуживание и дистанционное обучение для детей. Заместитель начальника ПВР Наталья Копылова отметила, что проживающие активно плетут маскировочные сети, помогая в освобождении своих домов.
«Работают очень быстро, активно, по срокам: одна сеть – один день. Мы уже много передали», –подчеркнула она.
В ходе визита в пункт временного размещения руководители вручили сертификат на приобретение жилья многодетной семье из села Плехово. Им также обещали содействие в трудоустройстве. Смирнов подчеркнул, что первыми сертификаты получают льготные категории граждан, и пообещал заниматься восстановлением населенных пунктов после полного «освобождения территории от врага».