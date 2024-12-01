Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес это уловил и принялся штамповать такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».2 комментария
В Сочи объявили лавинную опасность до вечера понедельника
Власти Сочи предупредили о лавинной опасности в горах выше 1500 метров
Синоптики предупредили о слабой лавинной опасности в горах Сочи на высоте более 1500 метров до вечера понедельника, в связи с чем городские службы работают в усиленном режиме.
Синоптики прогнозируют лавинную опасность в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе администрации города уточнили, что слабая лавинная опасность будет наблюдаться с 18 часов 1 декабря до 18 часов 2 декабря 2024 года.
По словам представителей мэрии, противолавинные службы горного кластера Сочи работают в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий. Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозами синоптиков.
Подготовка к зимнему сезону продолжается, и трассы для катания будут открываться по мере формирования устойчивого снежного покрова. Ожидается, что это произойдет уже в декабре, однако точные сроки зависят от погодных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2023 года власти в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за лавин в горах. Жителей Сочи предупреждали об опасности лавин и гололедице в январе 2024 года. Туристка погибла после схода лавины в горах около Сочи в июле 2024 года.