Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.