В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Оскорбивший жителя города Буй мэр Ральников награжден за связь с населением
Мэр города Буй Игорь Ральников, ранее назвавший горожан негодяями, получил бронзовую награду в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» за обратную связь с жителями.
На своей странице во «ВКонтакте» Ральников сообщил о награде бронзовой медалью на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации за обеспечение обратной связи с жителями.
Он выразил радость по поводу получения награды и поздравил всех с этой «почетной бронзой». Он отметил вклад жителей города с активной жизненной позицией, поблагодарив их за участие.
Летом Ральников обвинил жителей в безграмотности и попытках самоутверждения после критики в соцсетях по поводу строительства понтонного моста. Напряженность возникла после того, как один из жителей отметил, что проблемы города решаются только благодаря социальным сетям.