В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Российские военные сутки выдерживали газовую атаку ВСУ
Двое российских военных выдерживали газовую атаку со стороны украинских солдат в подвале деревенского дома, находясь под постоянным огнем и обстрелами.
Двое российских военных почти сутки находились в подвале деревенского дома, подвергшись газовой атаке со стороны ВСУ, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Известно, что российские военные обнаружили противника в подвале дома и вступили в перестрелку. Однако после ликвидации украинских солдат они не смогли покинуть укрытие из-за продолжительных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников.
Бойцам доставляли респираторы, еду и воду с помощью дронов. Попав под обстрел, они получили множественные осколочные ранения. После длительного противостояния российским военным удалось покинуть опасную зону.
Даже покинув место сражения, российские солдаты подверглись преследованию украинских дронов. Однако благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в виде рюкзака им удалось обезопасить себя от дальнейших атак.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили слезоточивый газ против своих солдат, которые сдавались в плен российским войскам в Курской области.