В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
СМИ: Зеленский планирует открыть аэропорт Борисполь в Киеве для гражданских рейсов
Украинский президент Владимир Зеленский намеревается возобновить работу киевской воздушной гавани, сообщают украинские СМИ в субботу.
Зеленский стремится к возобновлению работы аэропорта Борисполь в Киеве, открытие планируется до завершения военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
Отмечается, что открытие аэропорта грозит опасностью, поскольку как пассажирские самолеты будут пересекаться с траекториями полета российских воздушных целей.
Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники украинских военных и пункт дислокации наемников, а также объекты у аэропорта Борисполь и Вышгорода.