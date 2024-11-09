В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Гладков: Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали беспилотниками населенные пункты в Белгородской области, включая Шебекино и Борисовку, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале уточнил сообщил, что пострадавших в результате атак не зафиксировано.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, в результате чего были выбиты окна и поврежден фасад здания. Также в результате трех атак беспилотников были повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трех зданий одного из предприятий в этом районе.
В селе Новое Волоконовского района несколько сбросов взрывных устройств с беспилотника привели к повреждению одной единицы сельхозтехники.
В селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство, выбиты окна в одном жилом доме и повреждены два легковых автомобиля.
Напомним, 6 ноября ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области, загорелся торговый павильон, были повреждены пять частных домов, десять автомобилей и пять коммерческих объектов.