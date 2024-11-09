Гладков: Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Гладков в своем Telegram-канале уточнил сообщил, что пострадавших в результате атак не зафиксировано.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, в результате чего были выбиты окна и поврежден фасад здания. Также в результате трех атак беспилотников были повреждены остекление, фасады, склад и оборудование трех зданий одного из предприятий в этом районе.

В селе Новое Волоконовского района несколько сбросов взрывных устройств с беспилотника привели к повреждению одной единицы сельхозтехники.

В селе Борисовка дрон сбросил взрывное устройство, выбиты окна в одном жилом доме и повреждены два легковых автомобиля.

Напомним, 6 ноября ВСУ дважды обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области, загорелся торговый павильон, были повреждены пять частных домов, десять автомобилей и пять коммерческих объектов.