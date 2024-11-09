Мальчику в Саратовской области удалили пулю из головы после пятичасовой операции

Tекст: Алексей Дегтярев

В рабочем поселке Дергачи Саратовской области мальчик при неизвестных обстоятельствах получил огнестрельное ранение головы, его доставили в Дергачевскую районную больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Врачи обнаружили инородное тело в лобной доле черепа ребенка.

После осмотра педиатром и хирургом пациента перевезли в детскую областную больницу, где хирурги провели пятичасовую операцию по удалению пули и осколков. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков сообщил, что мальчик пришел в сознание после оперативного вмешательства.

Дудаков отметил, что операцию выполнили в полном объеме, и сейчас врачи проводят наблюдение за маленьким пациентом.

В январе 2022 года в городе Алма-Ата в Казахстане один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков.