В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.4 комментария
Мальчику в Саратовской области удалили пулю из головы после пятичасовой операции
В Саратовской области мальчик получил огнестрельное ранение в голову и перенес сложную операцию, сообщили в региональном министерстве здравоохранения в субботу.
В рабочем поселке Дергачи Саратовской области мальчик при неизвестных обстоятельствах получил огнестрельное ранение головы, его доставили в Дергачевскую районную больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Врачи обнаружили инородное тело в лобной доле черепа ребенка.
После осмотра педиатром и хирургом пациента перевезли в детскую областную больницу, где хирурги провели пятичасовую операцию по удалению пули и осколков. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков сообщил, что мальчик пришел в сознание после оперативного вмешательства.
Дудаков отметил, что операцию выполнили в полном объеме, и сейчас врачи проводят наблюдение за маленьким пациентом.
В январе 2022 года в городе Алма-Ата в Казахстане один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков.