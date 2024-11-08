Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

Tекст: Максим Попов

«А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек.



Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область