  • Новость часаМосква пообещала не препятствовать назначению нового посла США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» по делу Скрипалей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 12:42 • Новости дня

    Шойгу заявил о неблагоприятной для Киева ситуации в зоне боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что ситуация на театре боевых действий не в пользу Киева, а Запад должен выбрать между продолжением финансирования и началом переговоров.

    По его словам, текущая ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что Запад оказался перед сложным выбором: продолжать поддержку Киева или признать новые реалии и начать переговоры по Украине.

    «Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», – заявил Шойгу.

    Также министр подчеркнул, что сложившиеся реалии требуют от западных стран серьезного переосмысления своей позиции по Украине. Он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выбора, который сделают западные страны.

    Ранее Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению стратегического поражения России.

    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (29)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР, сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.

    Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.

    Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области

    Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.

    Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.

    Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.

    Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того, спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» провели успешные наступательные действия, уничтожив значительное количество техники и более 250 военнослужащих ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Новоивановку и Леонидово.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе операций были атакованы формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Боевые действия развернулись в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

    Российские войска успешно отразили четыре контратаки противника у Новоивановки и сорвали наступление ВСУ на Леонидово. Потери вооруженных сил Украины составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронемашина и автомобиль.

    Авиационные и артиллерийские удары нанесли поражение войскам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино и других. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских резервов в Сумской области, включая населенные пункты Беловоды и Павловка.

    За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая восемь боевых машин пехоты, две БМП Bradley, шесть боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и минометы. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 тыс. 50 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

    Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла более 200 человек, уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих. В среду в районе Любимовки Курской области были найдены тела девяти украинских солдат, один из которых был в российской форме с украинскими шевронами.


    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин установил выплату госслужащим в новых регионах на период СВО

    Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

    Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


    Коментарии (9)
    7 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки установили контроль над поселком Кременная Балка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

    На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

    Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске

    Беженец из Украинска сообщил о гибели 20 мирных жителей в подвале дома из-за жестокости ВСУ

    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей, сообщил эвакуированный из города беженец.

    Как сообщил российским властям эвакуированный беженец, все находившиеся в подвале люди погибли, передает ТАСС.

    По его словам, российские военнослужащие пытались помочь, но спасти людей было невозможно. Он также добавил, что тела погибших до сих пор остаются в подвале.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре. До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Байден запланировал направить Украине военную помощь до инаугурации Трампа

    Politico сообщила о планах Белого дома направить Украине оставшиеся 6 млрд долларов военной помощи до инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена планирует ускорить отправку оставшейся военной помощи Украине в 6 млрд долларов до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщила Politico.

    Решение связано с опасениями, что новый президент может прервать поставки оружия на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Politico отмечает, что сроки выделения нового пакета военной помощи не уточняются. Обычно доставка вооружений и боеприпасов на Украину занимает месяцы, что может помешать завершению поставок до инаугурации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был у власти, украинского конфликта не произошло бы. В ходе избирательной кампании Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом завершить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    32 комментария


    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    ВСУ сбросили емкость с химическим газом на позиции разведчиков под Курахово

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ применили химическое оружие под Курахово, сбросив емкость с газом на позиции разведчиков, сообщил командир разведроты с позывным Кирей.

    По его словам, позиции ВС России подверглись атаке с использованием емкости с неизвестным газом, передает РИА «Новости».

    «Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону», – сообщил Кирей.

    Командир отметил, что подразделение оперативно приняло меры безопасности для защиты личного состава.

    При этом не уточняется, какие именно вещества использовались. Действия противника были квалифицированы как применение запрещенных методик ведения военных действий.

    Ранее российские войска активизировали атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над российскими регионами

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями уничтожены украинские беспилотники, сообщили Минобороны России и региональные власти.

    Минобороны сообщило в Telegram, что в период с 21.00 до 22.00 мск три украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области, еще два – над Белгородской.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал в Telegram, что два реактивных БПЛА уничтожены над территорией Брянского района. Позднее он сообщил, что «уничтожен еще один вражеский БПЛА». Никто не пострадал, разрушений нет.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, «пострадавших и разрушений нет».

    Напомним, украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 18:28 • Новости дня
    Форум «Знание.Первые» заставил учителей из ДНР вновь почувствовать себя школьниками

    Преподаватели из ДНР: На марафонах «Знание.Первые» мы вдохновляемся для работы с детьми

    Форум «Знание.Первые» заставил учителей из ДНР вновь почувствовать себя школьниками
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Марафон «Знание.Первые» отражает ключевые темы российской повестки: ход спецоперации, воссоединение с Донбассом и вопросы воспитания молодежи, которая сейчас «начинает видеть солнечный свет». Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военный инструктор Валентин Ковтун, а также преподаватели из ДНР Евгения Бривко и Анна Жижко. Марафон проходит в московском Манеже и ряде других регионов России.

    «Важно, что на форуме «Знание.Первые» широко представлена тема СВО – как одна из главных тем российской, да и мировой повестки», – подчеркивает Валентин Ковтун, замдиректора филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области. Отдельно он рассказал о работе военного сектора на форуме.

    «На нашей площадке, например, представлены как симуляторы для обучения управлению беспилотниками, так и сами БПЛА. Есть «Каратель» казанской сборки, предназначенный для широкого круга задач. Есть Cetus, есть DJI Matrice, с помощью которого в сложных климатических условиях осуществляют поиск людей по тепловым сигнатурам», – детализировал спикер.

    «Еще одно интересное направление – тактическая медицина. Это манекен «Леонардо», который моргает, потеет, реагирует на внутривенные инъекции. У него расширяются зрачки, есть пульс. На нем проводятся всевозможные манипуляции по медпомощи. Если, например, у него по сценарию произойдет закупорка дыхательных путей, он будет реагировать на все максимально приближенно к живому человеку», – рассказал специалист.

    Все эти навыки и устройства помогают российским военным обеспечивать безопасность новых регионов, добавила Евгения Бривко, советник директора учебно-воспитательного комплекса №16 Донецка. «У нас налаживается полноценная жизнь, люди начинают думать о чем-то другом, кроме войны. И сейчас у нас в регионе запускается большое число образовательных проектов. Поэтому особенно ценно, что на форуме мы взаимодействуем с коллегами из разных регионов. Обмен опытом, знакомства, впечатления крайне полезны для нас», – пояснила собеседница.

    «Мы живем в очень сложных условиях начиная с 2014 года. И многие наши дети только сейчас начинают, метафорически говоря, видеть солнечный свет. Они переходят к посещению школ, а ранее много времени проходили все предметы на дистанционном обучении. И сейчас большая ответственность, скажем так, в социализации детей лежит на нас, на учителях. И на таких марафонах мы вдохновляемся для работы с детьми, а также с коллегами из других регионов решать разные вопросы в масштабе проектного взаимодействия. Это восхитительно, потому что я снова смогла почувствовать себя ученицей, с которой работают мудрые наставники», – добавила Анна Жижко, учитель лицея №12 Донецка, полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры возрождения» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Марафон «Знание.Первые» проходит с 4 по 6 ноября во всех федеральных округах страны. В День народного единства марафон поддержали Архангельск, Ханты-Мансийск, Томск, Сочи, Пятигорск, Нижний Новгород, Якутск и новые регионы России. Прямая трансляция с площадки в Москве доступна в эфире Знание.ТВ на сайте общества «Знание».

    Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества «Знание». За четыре года состоялось семь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Киеве после взрывов произошел пожар
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    WP: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
    Зюганов осудил призыв председателя ЛДПР захоронить Ленина
    На застрявшем в Японии лайнере с россиянами алкоголь сделали бесплатным
    Родные назвали возможную причину убийства матери подростком в Сергиевом Посаде

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Европе испуганы возвращением Трампа

    Лидеры ведущих стран Евросоюза переживают шок от итогов президентских выборов в США и призывают к немедленным действиям. О каких шагах может идти речь, почему европейские политики столь напуганы возвращением Трампа в Белый дом и что это означает в том числе для интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............