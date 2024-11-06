New Voice: Запад обучил свыше 20 тыс. украинских военных в 2024 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Программа подготовки 20 тыс. солдат входит в более широкий проект, в рамках которого с 24 февраля 2022 года подготовку прошли свыше 100 тыс. военных Украины, передает ТАСС со ссылкой на New Voice.

С октября 2022 года в Европейском союзе действует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят обучение по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране необходимо подготовить 14 бригад, однако из-за недостатка ресурсов украинская армия не смогла полностью укомплектовать даже четыре бригады.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как киевский режим при помощи Запада надеется подготовить армию для 2025 года.