Десять новых бригад ВСУ продлят власть Зеленского

Tекст: Евгений Поздняков

ВСУ приступили к созданию новых механизированных бригад для продолжения боевых действий в 2025 году. По данным портала Militaryland, формирования организовываются на базе уже имеющихся опытных подразделений и в дальнейшем будут направлены в западные страны для обучения. Уже сейчас 160-я механизированная бригада тренируется в Польше.

Новые подразделения будут оснащены западной техникой. Также допускается, что ряды бригад пополнят граждане, находящиеся за рубежом. На этом фоне и сам Владимир Зеленский заявил, что Западу «политически выгодно» не тратить деньги на украинских беженцев, а отправлять их домой.

По данным Forbes, численность одной из таких бригад составит две тысячи человек. Таким образом, для создания десяти формирований ВСУ потребуется около 20 тыс. мобилизованных. Вместе с тем по состоянию на 2023 год на территории ЕС проживало 768 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

Кроме того, издание указывает, что с последнего момента организации новых подразделений на Украине прошло порядка трех месяцев. С осени прошлого года ВСУ сформировали десять новых бригад: четыре механизированных, пять пехотных и одну егерскую. Данный процесс шел параллельно с ужесточением призывного законодательства страны.

При этом западные страны давно пытаются подобрать стратегию для Украины на 2025 год. Одной из них может стать реализация плана «Держать и строить», согласно которому ВСУ сосредотачиваются на защите контролируемых территорий, плавно наращивая потенциал собственной военной промышленности. Постепенно офису Зеленскому будут передаваться дальнобойные орудия, которые позволят подготовиться к новому контрнаступлению. При этом на следующий год в НАТО планируют выделить Украине бюджет в 40 млрд евро.

«Офис Зеленского давно надеется привлечь к мобилизационным мероприятиям украинцев, находящихся за рубежом. Учитывая, что новые бригады фактически будут готовиться в западных странах, вполне возможно, что за «ухилянтов» могут взяться и некоторые государства ЕС. Это значительно облегчит создание формирований», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Больших проблем с их оснащением и подготовкой не возникнет. За два года конфликта мы уже успели убедиться, что Брюссель и Вашингтон готовы жертвовать колоссальные средства. Самое важное для них – это видеть результат. Когда ситуация на фронте долгое время сохранялась без значительных изменений, поддержка Запада начинала колебаться.

Однако активизация противника в приграничье обеспечила офис Зеленского новым кредитом доверия»,

– отмечает собеседник. «Поэтому новобранцев постараются обеспечить всем необходимым. Нехватку боевого опыта компенсируют за счет привлечения к мобилизованным пары сотен головорезов со стажем. Логичнее всего новые бригады было бы задействовать на южных направлениях. В частности, речь идет об осуществлении попытки прорыва к Азовскому морю, – предположил эксперт. – В общей сложности Украина сможет получить 20 тыс. бойцов, и это добавит нам головной боли».

«С другой стороны, чрезмерная зависимость от Запада стала слабостью ВСУ. Мы видим, что в формировании новых бригад США и ЕС играют лидирующую роль. Процесс этот длительный – на обучение и комплектацию отрядов должно уйти минимум полгода. За это время ситуация на фронте может радикально измениться», – считает собеседник.

«Уже сейчас мы достигаем значимых успехов в Донбассе. Союзники Зеленского очень зависимы от положительных результатов своего протеже. Если в информационном плане российское продвижение сумеет перекрыть действия ВСУ, то это непременно скажется на подготовке новых бригад. От них не откажутся, но аппетиты сократят. Нам же к тому времени необходимо улучшить системы связи, тогда мы организационно нивелируем новую опасность», – рассуждает он.

По мнению эксперта, за планами Запада на 2025 год пойдут и планы на последующие временные периоды. «Растягивание конфликта – один из способов сохранения власти для офиса Зеленского. В этом заинтересованы и западные государства, которые ведут «игру вдолгую» по ослаблению России», – напоминает Климов.

В то же время военный эксперт Александр Бартош считает, что процесс поиска новобранцев для создаваемых бригад может оказаться затруднительным. «Во-первых, сама Украина испытывает трудности с поиском людей на своей территории. За два года конфликта многие научились тщательно скрываться от вездесущих представителей ТЦК», – сказал он.

«Конечно, всегда можно усилить нажим на скрывающихся, принудить их к вхождению в армейские институты силой, но качество личного состава остается сомнительным. Во-вторых, Запад все же не заинтересован жертвовать своей демократической репутацией ради организации вербовочных мероприятий для ВСУ на территории Евросоюза», – отмечает собеседник.

«Многие страны ЕС уже заявляли о том, что не собираются применять административный ресурс для высылки граждан Украины в родные города. Думаю, отлавливать их и перенаправлять в центры подготовки тоже не входит в интересы Брюсселя. К тому же перебравшиеся в Европу мужчины сохраняют высокую мобильность», – уточняет эксперт.

«Учитывая то, что в любой момент они могут сорваться и переехать в другие страны, поймать их будет крайне проблематично. Да и с документами граждане уже научились работать достаточно хорошо. В любой момент они смогут подготовить справку, согласно которой их нельзя призывать», – добавляет он.

«Снабдить 20 тыс. человек всем необходимым – тоже не самая непростая задача. Скорее всего, данная инициатива по новым бригадам была запущена Зеленским, который хочет показать партнерам готовность воевать даже через один год. Для него – это единственный путь, ведущий к сохранению власти», – заключил Бартош.