Зеленский пожаловался на неспособность Киева оснастить четыре бригады ВСУ

Зеленский заявил о неспособности Украины оснастить даже четыре бригады ВСУ из 14 необходимых

Tекст: Антон Антонов

Зеленского спросили, почему у ВСУ все еще нет необходимого количества вооружений, хотя США и Европа оказывают Украине помощь. Он ответил, что такая ситуация сложилась из-за «многих причин».

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN. – Мы не оснастили даже четырех».

Кроме того, затянувшаяся на восемь месяцев пауза, когда американский Конгресс не мог договориться о помощи Киеву, вынудила украинскую сторону задействовать все имевшиеся резервы, сказал он. Как заявил Зеленский, Украина «использовала все, что могла», было передано «то, что есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах», в которых сейчас нуждаются ВСУ. «Мы забрали все оружие, которое у них было», – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».