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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    6 ноября 2024, 19:33 • Новости дня

    Путин присвоил Ресину звание Героя Труда

    Путин присвоил экс-заммэра Москвы Ресину звание Героя Труда

    Путин присвоил Ресину звание Героя Труда
    @ Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда депутату Государственной думы Владимиру Ресину за его заслуги в развитии российской государственности.

    Звание присвоено «за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ресину в настоящее время 88 лет. В Государственной думе он работает в составе комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2000 года Ресин работал первым заместителем мэра Москвы и возглавлял градостроительный комплекс.

    В Госдуму он впервые был избран в 2011 году и затем переизбирался в 2016 и 2021 годах.

    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    6 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»

    Путин дал команду спустить на воду самый мощный атомный ледокол в мире «Чукотка» проекта 22220

    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Церемония состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

    Ледокол «Чукотка» является пятым судном и четвертым серийным проектом 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». До этого завод выпустил серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», а также головное судно «Арктика», передает ТАСС.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что способствует социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

    Путин отметил важность подобных проектов для укрепления присутствия России в Арктическом регионе и развития инфраструктуры, необходимой для освоения Арктики.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России

    Песков: Будущий лидер России будет таким же, как Путин

    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что будущий лидер России будет похож на действующего президента Владимира Путина, однако выбор окончательно зависит от народа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил, что будущий лидер страны будет таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что выбор следующего лидера остается за гражданами России. «Такой же, как Путин», – отметил Песков, отвечая на вопрос о будущем главе государства. «И в любом случае – такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовал федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Ожидается, что за три дня его посетят 25 тыс. человек.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

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    6 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Песков объяснил возможность США быстро прекратить конфликт на Украине

    Песков заявил о возможности США быстро прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку прямо и косвенно в нем участвуют, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

    Песков отметил, что завершение выборов в США может оказаться важным фактором в окончании украинского конфликта, передает ТАСС.

    В ходе предвыборной кампании некоторые кандидаты высказывались как за продолжение войны, так и за установление мира, напомнил он.

    «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», – подытожил он.

    Ранее Песков, комментируя слова победившего на американских выборах Дональда Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам. Также он заметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 13:21 • Новости дня
    Кремль подтвердил готовность Путина к контакту с Трампом после выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин остается открытым к контактам и диалогу с США, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Кремль ожидает конкретных действий со стороны Трампа, прежде чем предпринимать какие-либо шаги к установлению контакта.

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    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    «Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире», – указал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков добавил, что Кремль будет делать выводы о Трампе на посту президента США после его первых заявлений по темам, касающимся России, и конкретных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что информация об отказе России от контактов с Западом не соответствует действительности.

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    6 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

    В документе говорится о необходимости проведения мероприятий в честь юбилея основателя ЛДПР, организацией мероприятий займется специальный оргкомитет, руководителем которого назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    Планируется, что празднование состоится в различных форматах и охватит несколько основных площадок.

    Владимир Жириновский, долгое время возглавлявший ЛДПР, известен своими яркими выступлениями и значительным вкладом в политическую жизнь России. В 2026 году ему исполнилось бы 80 лет.

    Он умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет в 2022 году. Последние два месяца Владимир Жириновский находился в больнице с диагнозом COVID.

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    6 ноября 2024, 01:54 • Новости дня
    Врио главы ЕАО назвала бесценным свой опыт работы в программе «Время героев»

    Tекст: Максим Попов

    Врио Еврейской автономной области Мария Костюк подчеркнула важность своего предыдущего опыта работы в фонде «Защитники Отечества» и программе «Время Героев» для эффективного выполнения новых обязанностей.

    По словам Костюк, она будет с честью служить своей малой родине, чтобы оправдать доверие президента и памяти своего сына, верно служившего отечеству, передает ТАСС.

    Напомним, 5 ноября президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО.



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    6 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил о важности ледокольного флота для Севморпути

    Путин подчеркнул зависимость планов по Севморпути от ледокольного флота

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.

    В ходе своего выступления на заседании Арктического совета глава государства отметил, что развитие ледокольного флота имеет критическое значение для реализации планов по Северному морскому пути, передает РИА «Новости».

    «Укрепление ледокольного флота РФ является ключевым фактором для успешной реализации стратегических планов по развитию Северного морского пути», – подчеркнул он.

    Глава государства подчеркнул необходимость пересмотра тарифов на ледокольную проводку по Северному морскому пути, отметив, что данная мера поможет сделать арктическую транспортировку более эффективной и конкурентоспособной.

    Путин сообщил о продолжении строительства новых ледоколов. По его словам, это позволит укрепить ледокольный флот и обеспечить надежное сопровождение судов в арктических водах.

    Путин также указал на важность модернизации арктической портовой инфраструктуры. Он заявил, что это позволит улучшить логистику и увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

    Российский президент предложил собрать специальное совещание по развитию Северного морского пути, подчеркнув, что перед Россией в этом направлении стоят амбициозные цели, а «работы впереди много».

    Президент поручил тщательно проработать тему развития Северного морского пути, подготовить все необходимые материалы и обсудить их в комплексе, чтобы выйти на конкретные решения.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

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    6 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Кремле рассказали об участии Путина в заседании клуба «Валдай»

    Кремль: Путин выступит на заседании клуба «Валдай» с темой о всеобщей безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 7 ноября примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

    Мероприятие будет посвящено теме «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке», говорится в Telegram-канале Кремля.

    Дискуссионный клуб «Валдай» ежегодно собирает политических лидеров, экспертов и общественных деятелей со всего мира для обсуждения актуальных международных тем.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин начал подготовку к выступлению на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» с темой «Прочный мир».

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    6 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост грузопотока по Севморпути до 2030 года

    Путин: Грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн, что станет значительным вкладом в транспортную инфраструктуру страны.

    Путин, выступая на церемонии спуска на воду универсального ледокола «Чукотка», отметил, что грузопоток по Северному морскому пути будет только увеличиваться. По данным президента, в позапрошлом году по этому маршруту было перевезено 34 млн тонн, в 2023 году – 36 млн тонн, а в текущем году этот показатель составит приблизительно 38 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что к 2030 году планируется перевезти более 100 млн тонн грузов, что внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. «Это большие планы, их реализация позволит сделать Северный морской путь привлекательным не только для российских перевозчиков, но и для зарубежных партнеров», – подчеркнул он на церемонии.

    Президент также добавил, что развитие Северного морского пути будет продолжаться в том числе благодаря российскому ледокольному флоту. «Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота», – заявил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить, заявил президент России во время этой церемонии.

    Он также заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.

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    6 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    Песков рассказал о десятилетиях эпохи перемен в мире

    Песков: Эпоха перемен в мире продлится не годы, а десятилетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спрогнозировал, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.

    Песков, как передает ТАСС, заявил, что нынешняя эпоха перемен в мире будет продолжительной и займет десятилетия. Он отметил, что предсказать, каким будет мир в конце XXI века, чрезвычайно сложно, и никто не может с уверенностью описать будущие его контуры.

    Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», Песков охарактеризовал текущую мировую обстановку как «очень неспокойное время – время перемен». По его мнению, страна и каждый человек должны достойно пройти через этот период. Он акцентировал внимание на необходимости адаптации к этим долговременным изменениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что будущий лидер России будет напоминать Путина, но окончательный выбор зависит от народа.

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    6 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин по видеосвязи примет участие в спуске ледокола «Чукотка»

    Путин по видеосвязи примет участие в церемонии спуска ледокола «Чукотка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подключится по видеоконференции к церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», которая пройдет 6 ноября.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что церемония пройдет в середине дня и займет несколько часов, передает ТАСС. Это мероприятие станет частью программы строительства российских ледоколов, которая играет важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.

     В числе приглашенных на мероприятие – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков, а также председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева. Песков подчеркнул, что внимание будет сосредоточено на программе строительства атомных ледоколов и ее достигнутых результатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Росатом» отправила первый реактор для атомного ледокола «Чукотка», который прибыл в Петербург для дальнейшей установки. Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит расширение своего Арктического флота, что является важной частью государственной политики в регионе.

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

    Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Республиканец уже выступил с победной речью, пообещав американцам «золотую эпоху», а всему миру – прекратить войны. Кандидат от демократов Камала Харрис даже не обратилась к своим избирателям. По мнению экспертов, дверь в Белый дом Трампу помогли открыть сразу несколько факторов. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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