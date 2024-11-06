Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах

Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки

Американист Дудаков: После выборов в США могут начаться беспорядки

Tекст: Анастасия Куликова

«Опросы показывают самую разную картину по предпочтениям на выборах в США. Чаще всего в социологических исследованиях и электоральных моделях небольшое преимущество имеется у Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, «более твердые цифры» демонстрирует динамика раннего голосования, где преимущество также у Республиканской партии.

«Во-первых, уже сейчас в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине проголосовало больше республиканцев, чем демократов. Это нетипично, потому что в рамках раннего голосования обычно преимущество у Демпартии. Но сейчас им не удается мобилизовать свой электорат, как это было, например, четыре года назад», – уточнил спикер.

«У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», – добавил политолог. Дудаков также указал на низкую явку среди традиционных групп избирателей Демпартии – испаноязычных и афроамериканцев. «Это тоже на руку Трампу и республиканцам», – считает эксперт.

Таким образом, по его оценкам, шансов на победу больше у Дональда Трампа. Вместе с тем он делает оговорку: «Если только не случится какого-то форс-мажора с явкой среди республиканцев или сценария масштабных фальсификаций». Дудаков напомнил, что многие штаты стараются усилить контроль за почтовым голосованием. «В той же Джорджии, например, суд запретил регистрировать бюллетени после дня выборов. Но в Неваде их будут принимать спустя три дня, и там стоит ожидать баталий вокруг этой темы», – пояснил он.

Американист также отметил огромное количество скандалов по поводу голосования умерших и нелегалов и указал на попытки демократов присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом. «Проконтролировать эту процедуру сложно», – уточнил он. Таким образом, у Демпартии есть пространство для махинаций, но, как считает политолог, оно меньше, чем было четыре года назад.

Тем не менее Дудаков не исключает, что после выборов в США могут начаться беспорядки и период нестабильности. «На мой взгляд, вероятность развития событий по этому сценарию выше в случае победы Трампа. У него есть буйные активисты, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, некоторых из них посадили в тюрьму после протестов на Капитолии 6 января 2021 года. У демократов, наоборот, боевой актив сохраняется – это движения BLM и Antifa. Они упиваются своей безнаказанностью и способны устроить серьезные волнения, если победит республиканец», – рассуждает спикер.

Кроме того, в арсенале демократов больше институциональных рычагов, с помощью которых они могут создавать Трампу проблемы, добавил эксперт. «Поэтому если он выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», – детализировал собеседник.

При этом республиканец в случае поражения попытается судиться, однако у него меньше возможностей создать проблемы демократам. «Если четыре года назад, когда он еще занимал пост президента, у него это не получилось, то сейчас рычагов очевидно еще меньше», – заключил Дудаков.

Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.