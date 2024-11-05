Путин предложил бывшему главе ЕАО Гольдштейну возглавить Коми

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент в ходе встречи предложил Гольдштейну стать врио главы Коми, передает ТАСС.

В ходе встречи Гольдштейн ответил согласием главе государства на предложение. «Для меня [это предложение] – большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая, но ваше доверие для меня всегда – двойная ответственность», – сказал он.

Путин отметил, что Гольдштейн работал в Коми с 1990 года водителем. «А потом так доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной думы», – привел биографию политика президент.

Фрагмент видео со встречи опубликован в Telegram-канале Кремля.

Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области в 2019 году. В сентябре 2020 года его избрали губернатором ЕАО.

Ранее во вторник об уходе на другую должность сообщил глава Коми Владимир Уйба. Выборы нового главы Коми пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.