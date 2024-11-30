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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    8 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    15 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 15:58 • Новости дня

    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе

    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис предупредил о возможной реакции России на провокации Запада, которая может обернуться ударом не только по Украине, но и по Европе.

    Отставной подполковник выразил озабоченность по поводу действий Запада, которые, по его мнению, провоцируют Россию применить систему «Орешник» не только на Украине, но и в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, Запад буквально «загоняет Россию в угол», добиваясь от президента Путина выполнения угроз.

    «Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», – подчеркнул Дэвис.

    Он привел аналогию, сравнив Россию с медведем в берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно вторгается к нему, полагая, что останется безнаказанным.

    Эксперт считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям, включая эскалацию конфликта за пределами Украины и распространение его на европейские страны.

    Ранее в Кремле заявили, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

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    29 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия успешно заставляет Запад учитывать российские интересы в ущерб собственным стратегическим целям, заявили на канале CNN.

    По информации медиа, Россия своими действиями вынуждает Запад подстраиваться под российские условия, что идет вразрез с собственными стратегическими интересами западных стран, передает «Лента.ру».

    «Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок», – указано в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует CNN.

    Такая политика, отмечают аналитики, позволяет России получить преимущество в международных отношениях и на поле боя. В материале сравнили нынешнюю стратегию России с советским концептом «рефлексивного контроля», где одна сторона пытается управлять действиями другой через манипуляции и давление.

    В качестве примера приводятся недавние дискуссии западных стран относительно передачи вооружений Украине. При принятии таких решений союзники учитывают потенциальную реакцию Москвы, что сдерживает их действия и решения. Таким образом, Россия добивается того, чтобы Запад действовал более осторожно, опасаясь возможных ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, которая предусматривает возможность ответа даже в случае угрозы суверенитету России обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

    Коментарии (10)
    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


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    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


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    29 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.

    В своем заявлении он назвал российские удары по позициям ВСУ «возмутительными» и заявил, что такие действия служат напоминанием о необходимости усиленной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Байден также пообещал, что вскоре Киев получит новые поставки вооружения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России. По данным Минобороны, ВС России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей.

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    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    В США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации

    Strategic Culture: «Орешник» можно сравнить с ядерным оружием без радиации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кинетическая система оружия «Орешник» вызвала восхищение благодаря своей разрушительной силе и точности, сравнимой с ядерным оружием, и стала новым фактором глобальной стратегии, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Strategic Culture, «Орешник», по мнению автора статьи, способен изменить расстановку сил в мире. Издание сравнивает его разрушительную мощь с тактическим ядерным оружием, но без радиоактивного загрязнения. Автор убежден, что при правильной комбинации массы и кинетической энергии «Орешник» может привести к опустошению, подобному взрыву ядерного заряда малой или средней мощности, передает РИА «Новости».

    В статье также подчеркивается, что Запад, включая США и НАТО, недооценивает потенциальную угрозу, которую представляет «Орешник», несмотря на предупреждения Москвы. Автор предполагает, что Китай, благодаря своим союзническим отношениям с Россией, также может находиться под защитой этой системы.

    Особое внимание уделяется дальности действия «Орешника». Автор утверждает, что его запуск с российского Дальнего Востока позволяет достичь территории США. Это делает «Орешник» исключительно опасным для западных стран. Кроме того, система обладает точностью, сравнимой с высококлассными снайперскими ружьями, что усиливает его эффективность на поле боя.

    Автор также замечает, что до первого предупреждения России о запуске «Орешника» никто в мире не знал о его существовании. Это подчеркивает секретность и стратегическую значимость данного оружия в международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что западные страны и Украина должны учитывать наличие у России гиперзвуковых ракет, аналогов которым нет. Президент также подтвердил, что у России существуют несколько систем гиперзвуковых ударных ракет, похожих на «Орешник». Путин отметил, что объекты в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» превращаются в пыль.

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    29 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Американского хоккеиста удивили ежедневные рукопожатия в России

    Американский хоккеист Томпсон удивился ежедневным рукопожатиям в России

    Tекст: Вера Басилая

    Американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Американский хоккеист нижегородского клуба «Торпедо» Китон Томпсон поделился своими впечатлениями о жизни в России, передает «Чемпионат». По его словам, его сильно удивила традиция ежедневных рукопожатий в раздевалке и пожелания приятного аппетита.

    «Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвертый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего?» – рассказал американец.

    По словам хоккеиста, в Америке пожелания приятного аппетита можно услышать только от официантов, тогда как в России эта практика является частью повседневного общения. Томпсон отметил, что ему теперь нравится эта традиция, поскольку она привносит дружелюбие.

    В текущем сезоне Томпсон участвовал в 26 матчах, где набрал пять очков, забив один гол и сделав четыре передачи. Хоккеист продолжает адаптироваться к жизни в России как на ледовой площадке, так и за ее пределами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    28 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Политолог Скачко: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ананстасия Куликова

    Снижение возраста мобилизации на Украине во многом будет зависеть от курса Дональда Трампа. Если избранный президент США не сменит миротворческую риторику, то до таких шагов дело не дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Киев в ответ потребовал от Вашингтона больше вооружений.

    «Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

    «Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск «пушечным мясом». При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

    Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

    Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор». «Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

    По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

    При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – заключил Скачко.

    Ранее власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

    Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

    Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

    По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

    При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста приводит к оттоку школьников с Украины.

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