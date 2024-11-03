Индия заявила о стремлении вернуть дипломатию на передний план на Украине

Глава МИД Индии заявил об усилиях по возвращению дипломатии на передний план в конфликте на Украине

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о стремлении Индии вернуть дипломатию на передний план в конфликте на Украине, передает ТАСС. Выступая в Брисбене перед индийской диаспорой, Джайшанкар отметил, что Индия предпринимает активные шаги для продвижения дипломатических инициатив.

По его словам, ситуация на Украине требует проактивной дипломатии, и Индия активно участвует в этом процессе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году встречался с лидерами России и Украины, чтобы способствовать мирным переговорам.

Джайшанкар также подчеркнул, что поначалу Индия сталкивалась со скептицизмом, но сейчас наблюдается большее понимание среди западных стран. Он отметил сильную поддержку со стороны глобального Юга в усилиях Индии по дипломатическому урегулированию.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Джайшанкар указал на сложности, связанные с отсутствием прямого диалога между Ираном и Израилем, и подчеркнул, что Индия, наряду с другими странами, пытается найти пути решения этой проблемы.

Министр находится с визитом в Австралии до 7 ноября, где в его программе открытие индийского консульства в Брисбене и переговоры с австралийской коллегой Пенни Вонг. После этого он отправится с визитом в Сингапур.

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