Посол России в Индии назвал мнение Зеленского о саммите БРИКС оторванным от реальности

Tекст: Ольга Иванова

Посол России в Индии Денис Алипов, как передает ТАСС, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о саммите БРИКС, состоявшемся в Казани. Алипов назвал утверждения Зеленского о провале мероприятия оторванными от реальности.

«Я только что прочитал интервью Зеленского, в котором он назвал саммит БРИКС полным провалом. Я не знаю, что он имел в виду и какие у него были причины для такого заявления, поскольку он не стал вдаваться в подробности, но мы видим, что саммит БРИКС стал настоящим успехом», – заявил Алипов.

Дипломат подчеркнул, что подобные заявления Зеленский делает не в первый раз. По мнению дипломата, существуют и другие темы, по которым украинский лидер демонстрирует «полное оторванное от реальности» восприятие.

Ранее Зеленский обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и премьер-министра Индии Нарендру Моди в скрытой поддержке России.