Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России
The Times of India: Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и премьер-министра Индии Нарендру Моди в скрытой поддержке России.
В интервью The Times of India Зеленский заявил, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной является поддержкой Москвы, передает РИА «Новости».
«Нейтральность помогает только России», – сказал он.
Зеленский также обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди, отметив большие ожидания от этой страны как от крупного государства с влиянием и экономикой. По мнению украинского лидера, Моди должен не только выражать заинтересованность в окончании конфликта, но и предпринимать конкретные действия.
Позиция Моди, «ограничивающаяся словами», может рассматриваться как скрытая поддержка России, и такой подход не способствует достижению мира, считает глава киевского режима.
Ранее Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.