The Times of India: Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью The Times of India Зеленский заявил, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной является поддержкой Москвы, передает РИА «Новости».

«Нейтральность помогает только России», – сказал он.

Зеленский также обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди, отметив большие ожидания от этой страны как от крупного государства с влиянием и экономикой. По мнению украинского лидера, Моди должен не только выражать заинтересованность в окончании конфликта, но и предпринимать конкретные действия.

Позиция Моди, «ограничивающаяся словами», может рассматриваться как скрытая поддержка России, и такой подход не способствует достижению мира, считает глава киевского режима.

Ранее Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.