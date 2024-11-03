Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Власти Украины устроили кинопоказ в отобранном у УПЦ соборе Чернигова
В украинском Чернигове в Спасо-Преображенском соборе устроили кинопоказ первой серии документального проекта об истории Черниговского княжества, сообщили украинские СМИ.
В главном зале собора были размещены стулья для зрителей, а экран для демонстрации фильма установили перед «царскими вратами», передает ТАСС.
Собравшимся был представлен первый эпизод документального проекта «Черниговское княжество. 1000 лет», который освещает историю региона.
Министерство культуры Украины осенью прошлого года начало процесс передачи в госсобственность не только Спасо-Преображенского собора, но и других зданий, ранее находившихся в ведении УПЦ, которые включены в архитектурный заповедник «Чернигов древний».
Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ и открыла стрельбу по прихожанам. На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви в Волынской области.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.