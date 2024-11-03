Власти Украины устроили кинопоказ в отобранном у УПЦ соборе Чернигова

Tекст: Вера Басилая

В главном зале собора были размещены стулья для зрителей, а экран для демонстрации фильма установили перед «царскими вратами», передает ТАСС.

Собравшимся был представлен первый эпизод документального проекта «Черниговское княжество. 1000 лет», который освещает историю региона.

Министерство культуры Украины осенью прошлого года начало процесс передачи в госсобственность не только Спасо-Преображенского собора, но и других зданий, ранее находившихся в ведении УПЦ, которые включены в архитектурный заповедник «Чернигов древний».

Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ и открыла стрельбу по прихожанам. На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви в Волынской области.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.