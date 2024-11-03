  • Новость часаВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 16:57 • Новости дня

    Власти Украины устроили кинопоказ в отобранном у УПЦ соборе Чернигова

    Tекст: Вера Басилая

    В украинском Чернигове в Спасо-Преображенском соборе устроили кинопоказ первой серии документального проекта об истории Черниговского княжества, сообщили украинские СМИ.

    В главном зале собора были размещены стулья для зрителей, а экран для демонстрации фильма установили перед «царскими вратами», передает ТАСС.

    Собравшимся был представлен первый эпизод документального проекта «Черниговское княжество. 1000 лет», который освещает историю региона.

    Министерство культуры Украины осенью прошлого года начало процесс передачи в госсобственность не только Спасо-Преображенского собора, но и других зданий, ранее находившихся в ведении УПЦ, которые включены в архитектурный заповедник «Чернигов древний».

    Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ и открыла стрельбу по прихожанам. На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви в Волынской области.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

    2 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

    Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

    «Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

    В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

    Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    2 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали об измотанности Зеленского

    NYT: На фоне неудач на фронте Зеленский измотан и напряжен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский находится в обеспокоенном и напряженном состоянии, сообщили неназванные американские чиновники изданию New York Times.

    Зеленский выглядит измотанным и напряженным. Украинского лидера беспокоят неудачи вооруженных сил Украины на фронте, сообщили собеседники New York Times.

    «После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США», – говорится в статье.

    Газета сообщает, что его тревожат возможные изменения поддержки со стороны США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах. Источники отметили, что на Украине наблюдается подрыв морального духа на фоне активного продвижения России.

    Ранее New York Times писала, что Киев может столкнуться с дефицитом солдат в следующие год-полгода.

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    2 ноября 2024, 21:40 • Новости дня
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Украинский волонтер призвала мобилизовать женщин на Украине

    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине необходима для выживания страны.

    Мобилизация женщин является непопулярным решением, но Украине необходимо принимать меры для выживания общества, сказала Берлинская, сообщает издание «Страна». «Нам понадобится выбирать решения, чтобы наше племя выжило», – подчеркнула Берлинская.

    Также она высказалась о важности подготовки детей к возможным вооруженным конфликтам. «Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», – добавила она.

    Ранее украинское министерство обороны объявило о начале использования инвалидов и женщин для разминирования территорий с целью обеспечения «равного доступа» к работе.

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    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    2 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о наступлении российской армии, по его оценке, это одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

    «Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», – сказал Сырский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что интенсивность боевых действий требует значительных усилий со стороны украинских сил для поддержания обороноспособности.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в рядах ВСУ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что в зоне специальной военной операции произошел перелом.

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    3 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ

    Уполномоченный Рады Лубинец попросил Москалькову передать списки украинских военнопленных

    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    «Хочу получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лубинец заверил, что Киев «всегда готов принимать все списки» украинских граждан и проводить обмены военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

    Так, в числе исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь». Кроме того, Захарова назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

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    2 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    На Украине решили заставить инвалидов и женщин заниматься разминированием
    На Украине решили заставить инвалидов и женщин заниматься разминированием
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны сообщило, что инвалиды и женщины начнут заниматься разминированием территорий для обеспечения «равного доступа» к работе.

    «Одной из главных целей противоминной деятельности в системе министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере», – указали в ведомстве, передает Ura.ru.

    Там отметили, что планируется увеличить привлечение женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и инвалидов к этой деятельности.

    Ранее украинский военнопленный Владимир Гаврошенко заявил, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, хотя без них он не может стрелять. Другой пленный Юрий Марсюк сообщал, что в ВСУ из-за нехватки живой силы призывают инвалидов в свои ряды, включая тех, у кого отсутствуют конечности.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если станет президентом США, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что даже в случае победы на президентских выборах Трамп вынужден будет следовать системным правилам и не сможет завершить конфликт.

    Медведев отметил, что Трампу не удастся прекратить войну ни за один день, ни за три дня, ни за три месяца. Он добавил, что если Трамп действительно попробует повлиять на ситуацию, его может постичь судьба Джона Фицджеральда Кеннеди, который был убит в 1963 году.

    «А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США)», – указал зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность требовать от России отвести войска с территории Украины до своей инаугурации в случае переизбрания. До этого FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.

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    3 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «Повторные взрывы в Киеве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В Киеве и ряде регионов Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрыве в пригороде Киева.


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    3 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Турция заявила о необходимости завершить конфликт на Украине с учетом ее целостности

    Глава МИД Турции призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности

    Турция заявила о необходимости завершить конфликт на Украине с учетом ее целостности
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global lLook Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал завершить украинский конфликт, сохранив территориальную целостность страны, об этом он заявил в интервью изданию Hurriyet.

    Он подчеркнул, что справедливое разрешение должно быть найдено исключительно в рамках территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    При этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко считает, что Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева.

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    2 ноября 2024, 21:48 • Новости дня
    На Украине признались, что пьют техническую воду

    Минздрав Украины признал несоответствие всей питьевой воды стандартам ЕС

    На Украине признались, что пьют техническую воду
    @ Felix Kastle/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Замминистра здравоохранения Украины заявила, что вся питьевая вода в стране классифицируется как техническая по стандартам ЕС, и призвала пересмотреть тарифы на воду.

    Заместитель министра здравоохранения Украины Марина Слободниченко заявила, что в соответствии с европейскими стандартами, вся питьевая вода на Украине является технической, передают украинские СМИ.

    Она пояснила, что Европейский союз требует закрепления стандартов качества питьевой воды на законодательном уровне. «Если мы примем эти нормы сейчас, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая», – отметила Слободниченко.

    Она пояснила, что в случае принятия европейских стандартов, украинские потребители, используя техническую воду, должны платить меньшую стоимость, что приведет к снижению тарифов на воду и уменьшению поступлений в бюджет. Она также подчеркнула, что для приведения стандартов в соответствие со стандартами ЕС потребуется значительные временные и финансовые ресурсы.

    ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года, что было признано символическим шагом поддержки. В этом году в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции с Украиной и Молдавией для начала переговоров о вступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты решили выделить Украине новый пакет финансовой помощи в размере более 700 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и разминирование. Европейское бюро ВОЗ предупреждает, что на фоне конфликта на Украине возрастает риск возвращения полиомиелита в Европу из-за недостаточного иммунитета населения. Население Украины не прививали от различных инфекций, что привело к самой интенсивной вспышке кори в Европе, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ПМЭФ.

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    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
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    Орбан: Европа сидит на табуретке в углу, а Россия и США – на троне
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    В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

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    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

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    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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