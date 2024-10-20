На Украине возбудили уголовное дело после поджога храма УПЦ на Волыни

После поджога храма УПЦ в Волынской области возбуждено уголовное дело

Tекст: Ольга Иванова

На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Кошары Волынской области, сообщает РИА «Новости». Поджог, по словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, совершил сторонник раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что по его обращениям было возбуждено два уголовных дела. В рамках досудебного расследования по делу о поджоге храма полиция назначила экспертизы и провела опрос пострадавших и свидетелей. Уже удалось установить личность подозреваемого.

Кроме того, Дмитрук сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с превышением полномочий сотрудниками полиции во время мобилизации в Чернигове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах произошел захват Свято-Михайловского кафедрального собора раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), представители которой напали на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, нанесли ему телесные повреждения, включая сотрясение мозга и ожоги.

