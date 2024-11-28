  • Новость часаПутин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    17 комментариев
    28 ноября 2024, 17:54 • Новости дня

    Путин рассказал об активном использовании дронов в ходе СВО

    Путин: Дроны активно используются и Украиной, и Россией в ходе СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

    «Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно сейчас используются и вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применение дронов, но и с той стороны применяют не мало», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин также отметил, что появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно. Кроме того, он рассказал, что вслед за ВС России ВСУ начали применять дроны на оптоволокне.

    «Они начали применять дроны, сначала мы начали применять, а потом они, на оптоволокне, управляемые с земли. И на них РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) не влияет. <…> Очень быстро происходит обмен информацией и взаимное обогащение информацией», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным.

    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

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    27 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Названа возможная причина развода Бербок с мужем

    Brisant: Причиной развода Бербок с супругом мог стать ее напряженный график

    Названа возможная причина развода Бербок с мужем
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной развода главы МИД Германии Анналены Бербок с супругом Даниэлем Холефляйшем мог стать напряженный график работы дипломата, пишет обозреватель Андре Зайферт в статье для портала brisant.

    В материале для brisant Зайферт отметил, что Бербок была сконцентрирована на карьере, она много времени проводила в командировках. «Совмещать карьеру и детей достаточно сложно для любой семейной пары», – пишет журналист.

    Зайферт напомнил, что Бербок и Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет брака, не назвав причин.

    На прошлой неделе стало известно, что Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

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    27 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.

    Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.

    «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

    Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

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    28 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Корабли НАТО блокировали подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике китайский сухогруз
    Корабли НАТО блокировали подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике китайский сухогруз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китайское судно Yi Peng 3, груженое российскими удобрениями, окружено кораблями НАТО в Балтийском море из-за подозрений в умышленной порче подводных кабелей.

    Китайское коммерческое судно Yi Peng 3, загруженное российскими удобрениями, стало центром внимания в международных водах Балтийского моря, оно окружено кораблями НАТО, передает The New York Times.

    Европейские следователи предполагают, что экипаж мог не поднимать якорь намеренно, чтобы повредить кабели, передает The Wall Street Journal.

    Шведская полиция завершила предварительное расследование, но следствие продолжается. Как отметил руководитель полиции Швеции Пер Энгстрем, начальное расследование было начато, так как нельзя исключать возможность умышленной порчи. В данный момент дело классифицируется как саботаж.

    Американская разведка полагает, что кабели не были повреждены намеренно, но в Европе окончательные выводы еще не сделаны. Китайская судоходная компания Ningbo Yipeng Shipping сотрудничает со следствием, разрешив остановить свое судно в международных водах.

    Также сообщается, что следователи выясняют, был ли капитан судна подстрекаем российской разведкой.

    Накануне Швеция призвала китайское судно вернуться для расследования повреждений кабелей на Балтике. Известно, что шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что повреждение кабелей в Балтийском море не было случайным инцидентом. США в свою очередь отвергли версию о диверсии в повреждении кабелей на Балтике.

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    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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    27 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России

    Мария Захарова ответила на желание МИД Украины получить здание бывшего генконсульства России в Познани

    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Здание бывшего консульства России в Познани не представляет для нас никакого интереса, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД Мария Захарова. Ранее украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани.

    «25 ноября подписано соглашение о прекращении действия договора аренды нами этого здания с 24.00 мск 30 ноября текущего года. Варианты дальнейшего использования этого здания польскими властями не представляют для нас никакого интереса», – пояснила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

    Ранее стало известно, что украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.

    Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны во второй половине октября. Он тогда подчеркнул, что пребывание сотрудников консульства на территории Польши будет признано нежелательным.

    Решение связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.

    Полонист Станислав Стремидловский отмечал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.

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    28 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге, заявил президент Владимир Путин.

    «Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин отметил, что комплексная атака позволила поразить 17 украинских военных объектов, а также объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.

    Президент также подчеркнул, что Украина не раз пыталась атаковать такие ключевые города, как Москва и Петербург.

    «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», – сказал глава государства, подчеркнув, что подобные действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в России и требуют усиленного внимания со стороны всех участников ОДКБ.

    В этом контексте президент России отметил, что военные испытания нового вооружения «Орешник» будут продолжены. Это, по его словам, является ответом на действия противника и необходимостью укрепить оборону страны.

    Напомним, глава государства сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. На Западе «Орешник» назвали оружием с «чертовски большим ущербом».

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    27 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Арбенина сорвалась с балкона на концерте в Петербурге

    Диана Арбенина упала с внешней стороны балкона во время концерта в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    На концерте в Петербурге певица Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

    Инцидент произошел, когда Арбенина подошла к сетке и упала. Одна из зрительниц, Евгения, рассказала, что публика помогла певице вернуться обратно на балкон, после чего она продолжила выступление, передает РИА «Новости».

    «Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась – в конце концов продолжила петь», – рассказала собеседница агентства.

    По ее словам, Арбенина, закончив песню, обратилась к зрителям с вопросом: «Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?». Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения.

    Представители Арбениной пока не давали комментариев по поводу случившегося.

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    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    27 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту

    В ульяновском роддоме 32-летней пациентке ошибочно ввели транексамовую кислоту вместо наркоза

    В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Ульяновске врачи борются за жизнь 32-летней женщины, которой в местном роддоме по ошибке ввели транексамовую кислоту вместо анестезии, пишет КП.

    Женщина успела произвести на свет здоровых двойняшек, но после этого ее состояние резко ухудшилось. Она находится в тяжелом состоянии в Ульяновской областной клинической больнице, где врачи борются за ее жизнь, передает «КП – Ульяновск».

    По факту инцидента заведено уголовное дело. Оно квалифицируется как «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Врача, допустившего ошибку, задержали после попытки скрыться. СМИ пока не получили комментариев от регионального СК и прокуратуры.

    Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит проверку обстоятельств инцидента. В официальном заявлении ведомства говорится, что пациентке по ошибке была введена другая субстанция вместо спинальной анестезии. Глава регионального здравоохранения заверил, что врачи делают все возможное для стабилизации состояния женщины. Информация о ЧП передана в Следственный комитет России по Ульяновской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможные врачебные ошибки могли привести к ампутации стоп у фигуриста Костомарова. Также сообщалось, что основатель букмекерских контор «1xBet» Сергей Каршков мог умереть на 43-м году жизни из-за ошибки медработников.


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    27 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Рубль укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты
    Рубль укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

    Курс рубля на Московской бирже демонстрирует значительное укрепление после заявления Центрального банка России о временной приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщает ТАСС.

    На фоне этого заявления курс китайского юаня на Московской бирже начал снижаться. По данным на 18.00 мск, курс юаня уменьшился на 1,3% и составил 14,48 рубля. В последующие минуты, к 18.18 мск, снижение ускорилось, и курс юаня достиг отметки 14,418 рубля, что составляет падение на 1,72%.

    Напомним, Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

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    28 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Анонсирована церемония закрытия Года семьи в Национальном центре «Россия»

    Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре «Россия», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья».

    Мероприятие, посвященное закрытию Года семьи, пройдет в конце последнего месяца 2024 года в Национальном центре «Россия», сообщила Голикова, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметила, что на него пригласят множество семей из самых разных частей России.

    Она также призвала региональные власти организовать аналогичные церемонии в своих субъектах.

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    27 ноября 2024, 19:13 • Новости дня
    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

    Полонист Стремидловский: Эксгумация жертв на Волыни – подарок Киева правительству Туска

    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни
    @ Zygmunt/Wikipedia

    Tекст: Роман Крецул

    Анонсированное разрешение Киева на эксгумацию жертв Волынской резни свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее МИД Польши сообщил, что Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года.

    «Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Украина – не тот партнер, который славится умением держать обещания. Один из кандидатов в президенты Польши, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий говорит, что нужно дождаться официального решения Киева», – продолжил он.

    Эксперт считает, что с Киевом в принципе невозможно быть в чем-то уверенным. «Тем более пока неизвестно, удастся ли Зеленскому сохранить пост президента в будущем году. Новые политики могут сказать: «С нами вы ни о чем не договаривались». Так что пока польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, пока не будут вестись конкретные работы, что-то гарантировать просто нереально», – подчеркнул спикер.

    По мнению Стремидловского, заявление о намерении снять мораторий на эксгумацию может быть связано, во-первых, с тем, что подходит к концу срок председательства Венгрии в Евросоюзе, а с 1 января следующего года этот пост займет Польша.

    «В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству Дональда Туска. Ведь и сам Туск, и министр иностранных дел Радослав Сикорский, и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» мэр Варшавы Рафал Тшасковский публично ставили вопрос об эксгумации. Таким образом, видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным», – полагает эксперт.

    Это также свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, допускает спикер. «Обычно украинские политики, которые хотели закрепиться во власти, негативно относились к вопросу эксгумации, ведь это очень болезненная тема. Она всегда вызывала негативные реакции со стороны украинских националистических организаций, которые пусть и не очень массовые, но имеют серьезное влияние на то, что делает Киев», – указал аналитик.

    «В целом самыми ярыми противниками эксгумации всегда выступали как раз эти националистические движения. И в лучшие годы они бы протестовали против такого разрешения Киева. Однако сейчас ситуация не та, и им бы самим не оказаться в этих безымянных могилах», – иронично заметил собеседник.

    «Если же эти работы все-таки начнутся, польское общество воспримет это как должное и не будет придавать процессу большого политического значения. Впрочем, учитывая то, как развивается ситуация на линии фронта, как бы дело не пришло к тому, что согласие на эксгумацию уже надо будет просить у российских властей», – заключил Стремидловский.

    Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась разрешить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Варшавой на фоне напряженности.

    Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ, которые могут начаться уже весной 2025 года. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

    Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

    В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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