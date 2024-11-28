В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.3 комментария
Более трех тысяч участников зарегистрировались на конкурс «Лидеры России. Политика» за сутки
За первые 24 часа на конкурс «Лидеры России. Политика» подали заявки более трех тысяч человек из разных регионов России. Регистрация на сайте политическиелидеры.рф началась после объявления запуска второго сезона конкурса.
Конкурс направлен на выявление и поддержку перспективных управленцев, готовых заняться общественно-политической деятельностью, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Регистрация началась 27 ноября и продлится до 24 января 2025 года. Стать участниками могут граждане России в возрасте от 21 до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием.
Для этого необходимо создать личный кабинет на сайте, пройти регистрацию, заполнить анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. После этого участники пройдут онлайн-тестирование в рамках дистанционного этапа. Лучшие из них получат право участвовать в очном этапе конкурса.