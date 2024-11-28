Более трех тысяч участников зарегистрировались на конкурс «Лидеры России. Политика» за сутки

Конкурс направлен на выявление и поддержку перспективных управленцев, готовых заняться общественно-политической деятельностью, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация началась 27 ноября и продлится до 24 января 2025 года. Стать участниками могут граждане России в возрасте от 21 до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием.

Для этого необходимо создать личный кабинет на сайте, пройти регистрацию, заполнить анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. После этого участники пройдут онлайн-тестирование в рамках дистанционного этапа. Лучшие из них получат право участвовать в очном этапе конкурса.