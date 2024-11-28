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Старт пилотируемых полетов на Луну перенесли из-за отсутствия средств
Старт пилотируемых полетов на Луну перенесли из-за отсутствия средств на ракету-носитель
Пилотируемые полеты российских космонавтов на Луну отложены из-за нехватки финансирования на разработку сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил советник гендиректора Роскосмоса Олег Горшков.
Советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков сообщил, что пилотируемые полеты российских космонавтов на Луну откладываются из-за недостатка средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, передает ТАСС.
Горшков отметил, что сроки смещаются в связи с бюджетными ограничениями, связанными с разработкой ракеты данного класса.
По словам Горшкова, сверхтяжелая ракета должна обеспечить выведение грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную орбиту. Проект также включает освоение Луны и исследования дальнего космоса. В ноябре 2023 года академик РАН Владимир Соловьев указал, что отправка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.
В апреле бывший вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе космического ракетного комплекса запланированы на 2033 год. Предполагаемая стоимость разработки составляет 600 млрд рублей.
Глава «Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил, что предприятие готово реализовать проект, но ждет утверждения технического задания от госзаказчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ноябре в Москве завершился эксперимент SIRIUS-2023 – шесть членов экипажа имитировали полет на Луну и провели более 70 научных исследований, включая работу с антропоморфными роботами, в течение 366 дней.