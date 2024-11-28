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    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    28 ноября 2024, 12:13 • Новости дня

    Токаев заявил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ

    Токаев сообщил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ в период председательства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все задачи ОДКБ, поставленные во время председательства Казахстана, были успешно выполнены.

    Он выразил признательность за поддержку в реализации приоритетов и плодотворную совместную работу, обращаясь к президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, передает ТАСС.

    Токаев подчеркнул, что ОДКБ демонстрирует востребованность в качестве гаранта безопасности для стран-участниц. Он отметил, что организация стала ключевой структурой обеспечения стабильности на огромном пространстве Евразии.

    В условиях современных вызовов ОДКБ продолжает демонстрировать свою эффективность как гарант безопасности для всех участников.

    Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и ОДКБ.

    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

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    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента России Владимира Путина, прибывшего в республику с государственным визитом.

    Кадры встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Церемония официальной встречи прошла в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане, где главы двух государств обменялись крепкими рукопожатиями с членами обеих делегаций, передает ТАСС. Глава России принял рапорт у офицера, возглавляющего выстроившиеся расчеты почетного караула, после чего военный оркестр исполнил гимны России и Казахстана в соответствии с дипломатическим протоколом.

    После церемонии президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели смотр выстроившихся в фойе резиденции расчетов почетного караула. Затем они направились на переговоры, которые запланированы в узком и расширенном составе.

    Резиденция «Акорда», построенная в 2004 году, расположена в центре Астаны и окружена административными зданиями, такими как здание правительства, палаты парламента и Дом министерств. Архитектурный стиль резиденции сочетает светлые тона с золотым, синим и зеленым цветами. Общая площадь составляет 36 720 кв. метров, высота со шпилем – 86 метров.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин: Россия намерена увеличить транзит газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин заявил о плане наращивать поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан, используя территорию Казахстана для транзита, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Астану.

    «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… Газпром действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан – такие поставки мы будем наращивать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    В среду президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.

    Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан.

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    28 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело из-за флага Украины в Астане

    МВД Казахстана возбудило уголовное дело после появления флага Украины в Астане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казахстане начато расследование после инцидента с показом флага Украины на LED-экране в Астане, что произошло во время визита президента России Владимира Путина.

    В Казахстане возбуждено уголовное дело после появления изображения украинского флага на одном из LED-экранов в Астане, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 27 ноября, когда украинский флаг появился на экране, установленном у театра «Астана Опера». Изображение сменило российский государственный флаг, который был показан в честь визита президента России Владимира Путина.

    Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что «все обстоятельства произошедшего устанавливаются», виновные будут привлечены к ответственности. Ведомство подчеркнуло, что рассматриваются различные версии произошедшего, включая технические неполадки и возможное внешнее вмешательство.

    Компания ТОО «Керуен Медиа», владеющая LED-экранами в Астане, стала объектом расследования. На текущий момент продолжается выяснение всех деталей инцидента. Российский президент в это время находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, а также участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении Москвы и Астаны конструктивно решать вопросы в двусторонних отношениях и пригласил Токаева посетить Петербург и Москву.

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    27 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Астана завершила подготовку к визиту Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту президента Владимира Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Последние приготовления к прибытию специального борта Путина завершаются в аэропорту Астаны, передает ТАСС.

    Визит российского лидера в столицу Казахстана продлится два дня и носит статус государственного.

    На встречу Путина готовится группа из шести самолетов ВВС Казахстана. Они окрасят небо в цвета российского триколора, создавая зрелищное представление на закатном небе. Почетный караул Вооруженных сил Казахстана репетирует торжественный марш, чтобы достойно встретить гостя у ковровой дорожки.

    Согласно дипломатическому протоколу, парадные расчеты представят основные виды вооруженных сил республики. Военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму с учетом температуры до минус пяти градусов. Официальная церемония встречи Путина пройдет в резиденции президента Казахстана «Акорда».

    Ранее сообщалось, что депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    27 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

    «Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте», – обратился Путин к Токаеву на переговорах в узком составе, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что к переговорам подготовлен ряд важных документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям. Президент РФ заявил: «Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – почти 28,5 млрд долларов торгового оборота было в прошлом году, он растет, инвестиции приличные – 13 млрд долларов в казахстанскую экономику».

    «Мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки», – признался российский лидер. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство – представители Казахстана.

    Путин отметил успешное развитие межрегионального сотрудничества и поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей, назвав Казахстан «надежным другом».

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в открытии филиала Казахского национального университета в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского.

    Как сообщает Telegram-канал Кремля, лидеры двух стран участвовали в церемонии открытия посредством видеосвязи. Они дали разрешение на начало процедуры регистрации филиала.

    Напомним, Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября.

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    27 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Путин отметил широкие перспективы сотрудничества с Казахстаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.

    Об этом он заявил во время пленарного заседания юбилейного 20-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26-27 ноября, передает РИА «Новости».

    «У России и Казахстана имеется богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, перед нами открыты самые широкие перспективы для дальнейшей совместной работы», – сказал российский лидер.

    В ходе форума, в котором Путин участвовал по видеосвязи вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, российский лидер пообещал продолжать поддерживать совместные инициативы регионов. «Мы рассчитываем, что регионы будут и далее вносить весомый вклад в развитие российско-казахстанского многопланового партнерства. Руководство двух стран продолжит поддерживать все ваши полезные начинания», – подчеркнул он.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который продлится с 27 по 28 ноября.

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    27 ноября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном

    Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым с участием членов делегаций двух стран.

    «Взаимный объем сотрудничества увеличивается: он уже под 30 млрд долларов. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон. Мы говорили не только о промышленности, о финансах, но завтра еще и поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей, как безопасность, – уже в рамках ОДКБ», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что в составе российской делегации в Казахстан «полправительства приехало». «Мы всем вам – я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, – мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о готовности России и Казахстана решать взаимные вопросы. Он также отметил динамичное развитие отношений Москвы и Астаны.

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    28 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Подмену российского флага на украинский в Астане объяснили атакой хакеров

    ГТС Казахстана заявила, что хакерская атака из-за рубежа привела к подмене флага России на украинский

    Tекст: Вера Басилая

    Инцидент с заменой российского флага на украинский на одном из LED-экранов Астаны произошел из-за хакерской атаки с зарубежных IP-адресов, заявила Государственная техническая служба Казахстана.

    В ГТС Казахстана заявили, что подмена российского флага на украинский на одном из светодиодных экранов в Астане, стала следствием хакерской атаки из-за рубежа с использованием прокси-серверов, передает ТАСС.

    В настоящее время Государственная техническая служба проводит комплекс технических мероприятий, чтобы определить источник атаки и механизм ее реализации.

    Ранее МВД Казахстана возбудило уголовное дело из-за появления изображения украинского флага, связанного с ТОО «Керуен Медиа», владеющей LED-экранами в Астане.

    Между тем в это время президент России Владимир Путин находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым и участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.

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      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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