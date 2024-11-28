Токаев заявил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ

Токаев сообщил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ в период председательства

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил признательность за поддержку в реализации приоритетов и плодотворную совместную работу, обращаясь к президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, передает ТАСС.

Токаев подчеркнул, что ОДКБ демонстрирует востребованность в качестве гаранта безопасности для стран-участниц. Он отметил, что организация стала ключевой структурой обеспечения стабильности на огромном пространстве Евразии.

В условиях современных вызовов ОДКБ продолжает демонстрировать свою эффективность как гарант безопасности для всех участников.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и ОДКБ.