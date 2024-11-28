В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.0 комментариев
Токаев заявил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ
Токаев сообщил о выполнении Казахстаном задач ОДКБ в период председательства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все задачи ОДКБ, поставленные во время председательства Казахстана, были успешно выполнены.
Он выразил признательность за поддержку в реализации приоритетов и плодотворную совместную работу, обращаясь к президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, передает ТАСС.
Токаев подчеркнул, что ОДКБ демонстрирует востребованность в качестве гаранта безопасности для стран-участниц. Он отметил, что организация стала ключевой структурой обеспечения стабильности на огромном пространстве Евразии.
В условиях современных вызовов ОДКБ продолжает демонстрировать свою эффективность как гарант безопасности для всех участников.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и ОДКБ.