Tекст: Алексей Дегтярев

За этот период украинская сторона потеряла более 250 военнослужащих, два танка, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино и других. Противник также понес потери в результате атак оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского обстрела.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 36 тыс. военнослужащих, 223 танка и 157 БМП. Также были уничтожены 122 бронетранспортера, 1199 бронемашин и 1038 автомобилей.

Уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 250 человек на Курском направлении. Бойцы спецназа «Ахмат» сообщали, что ВСУ начали использовать строительные самосвалы под Суджей в связи с нехваткой военной техники.