Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».
В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.
«Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.
Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.
Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.