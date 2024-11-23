Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

«Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.