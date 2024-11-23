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Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте
Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте из-за преимущества российских сил
Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию на линии соприкосновения, подчеркнув превосходство российских сил в живой силе и технике, следует из сообщения генштаба.
Генштаб ВСУ отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, и это вынуждает украинские силы действовать в условиях явного превосходства ВС России в живой силе и технике, передает РИА «Новости».
Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, и до полного окружения города остаются считанные километры.
Ранее генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава, что усугубляет общую ситуацию на фронте.
Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, и вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины фактически сорвана.
Белоусов также сообщал, что ВС России перемололи лучшие части украинской армии.