Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте из-за преимущества российских сил

Tекст: Вера Басилая

Генштаб ВСУ отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, и это вынуждает украинские силы действовать в условиях явного превосходства ВС России в живой силе и технике, передает РИА «Новости».

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, и до полного окружения города остаются считанные километры.

Ранее генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава, что усугубляет общую ситуацию на фронте.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, и вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины фактически сорвана.

Белоусов также сообщал, что ВС России перемололи лучшие части украинской армии.