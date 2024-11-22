  • Новость часаЗеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США посоветовали Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Пенсионерам решили дать новый способ подтверждения льгот
    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 21:15 • Общество

    Зеленский собирает последние резервы из «зеленых» бойцов

    Эксперты спрогнозировали планы ВСУ на 2025 год

    Зеленский собирает последние резервы из «зеленых» бойцов
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    По данным Минобороны, России удалось сорвать военные планы противника на 2025 год. Тем не менее Украина до сих пор сохраняет значимый мобилизационный ресурс, а многие украинские солдаты прямо сейчас проходят обучение в странах НАТО. Поможет ли это организовать офису Зеленского новое наступление в следующем году и с какими угрозами предстоит столкнуться России?

    Российская армия фактически сорвала всю кампанию ВСУ на 2025 год, сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Север». По его словам, военные уже «перемололи» лучшие части украинских войск. Он также отметил, что темпы продвижения Вооруженных сил России значительно ускорились.

    Между тем офис Зеленского продолжает подготовку армии к новым кампаниям. Еще летом стало известно о планах ВСУ по созданию новых механизированных бригад. Как сообщал портал Militaryland, формирования должны были состоять из хорошо подготовленных бойцов, прошедших подготовку на Западе. В частности, одно из подразделений тренировалось в Польше.

    По данным Forbes, численность одной из таких бригад составит 2 тыс. человек. Под нужды наращивания количества солдат на Украине даже был запущен процесс ужесточения призывного законодательства. Как отмечает Financial Times, мобилизационный резерв ВСУ составляет около 3,7 млн человек, поэтому офису Зеленского наверняка удастся набрать недостающих бойцов.

    Параллельно с этим страны НАТО продолжают тренировать значительное число украинских военных. В Британии программа подготовки личного состава ВСУ, в которой уже приняли участие 45 тыс. бойцов, была продлена до конца 2025 года, а в испанском Толедо только к концу декабря планируют выпустить около 3 тыс. специалистов по работе с комплексами Hawk и Patriot.

    В Германии продолжают функционировать программы по подготовке штурмовых саперов. Отмечается, что уже к концу зимы общее число представителей ВСУ, прошедших по ней обучение, достигнет 75 тысяч. Внимание уделено и передаче тактических знаний: поляки проводят для украинского командования курсы по планированию боевых действий.

    В свою очередь, Франция организовала тренировочный процесс для 155-й бригады ВСУ. В экспертном сообществе отмечают, что несмотря на сохраняющийся мобилизационный потенциал и обилие обучающих программ со стороны Запада, в следующем году Украине придется столкнуться с такими проблемами, как низкая мотивация солдат и нехватка специалистов.

    «ВС России в текущем году серьезно потрепали ВСУ. Но расслабляться рано: противник все еще силен, и он упорно готовится к следующему сезону. Во-первых, украинская армия сохраняет значительный потенциал в сфере БПЛА. По некоторым данным, общее число дронов, находящихся в ее распоряжении, равняется примерно 1,3 млн», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Во-вторых, офис Зеленского сохраняет значительные мобилизационные возможности. Более того, в его распоряжении сразу несколько «источников» живой силы. На территории Украины огромное число уклонистов, до которых ТЦК еще попросту не сумели добраться. Уверен, усилия по борьбе с этой категорией людей будут нарастать», – отмечает он.

    «Далее – большое число граждан за рубежом. По большей части они собраны в пределах Европейского союза. Брюссель вполне может «помочь» ВСУ в деле возвращения потенциальных призывников на Украину», – акцентирует собеседник.

    «Людям могут банально отказывать в выдаче ВНЖ или в продлении визы. Предлог найдется. У тех, кого это коснется, будет небольшой выбор: либо вернуться домой, либо, если они лояльны России, попытаться направиться к нам. К сожалению, в силу развернутой пропагандистской кампании второй вариант выберут немногие», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, Зеленский неоднократно говорил о том, что в распоряжении ВСУ остаются бригады, которые до сих пор не были пущены в бой. Скорее всего, речь идет о 10–14 бригадах. Отсиживаются они как на западе Украины, так и в странах НАТО. Там же они продолжают проходить обучение», – рассказывает он.

    «Думаю, в следующем году эти резервы будут «подтянуты» к необходимым участкам фронта. Преимущество в живой силе и поддержка Запада вполне способны подарить Зеленскому еще один шанс осуществить контрнаступление. Возможно, в 2025 году нас будет ждать серьезный удар на южных направлениях», – допускает собеседник.

    «Противник наверняка попытается «проломить» оборону России в Херсонской и Запорожской областях.

    Программа максимум будет заключаться в попытке прорыва к Азовскому морю, чтобы лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Для многих на Западе это важная задача с точки зрения экономики, политики и военного дела. Поэтому недооценивать противника нельзя. Важно готовиться к самым коварным атакам», – рассуждает Климов.

    Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, текущий год оказал критически важное влияние на украинский конфликт. «Да, иллюзий питать не стоит: нам до сих пор противостоит сильный противник, которого годами готовили к борьбе с Россией. Однако ряд плачевных тенденций для ВСУ все же проявляется», – считает он.

    «В этом году качество личного состава Украины значительно просело. Офис Зеленского чрезмерно увлекся авантюрой в Курской области, бросив туда наиболее сильные подразделения армии. Теперь части противника формируются в критической ситуации: новые формирования преимущественно состоят из «зеленых» бойцов», – рассказывает собеседник.

    «Украина лишилась колоссальной части опытных солдат. И хотя мобилизационный потенциал страны далеко не исчерпан, все же заменить уклонистами ветеранов первых месяцев конфликта крайне проблематично. Люди, скрывавшиеся от призыва, не только не обучены воевать, но и обладают низкой мотивацией», – напоминает эксперт.

    «А психологическая устойчивость солдата – важный фактор любых боевых действий. Неслучайно в последнее время в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Конечно, можно добиться ввода в армию и молодежи младше 25 лет,

    но это уже будет напоминать «мобилизацию отчаяния». Позитивно на эффективности войск это не скажется.

    Что касается тех военных, которые проходят обучение в странах НАТО, то данный фактор тоже не является панацеей. Напомню, что в 2022 году в Европу или США отправлялись люди, прошедшие первые месяцы конфликта. Это были профессиональные солдаты, которые могли проводить в той же Германии более полугода», – рассказывает собеседник.

    «По возвращении их приставляли к новичкам. Получалась, стоит признать, неплохая схема формирования подразделений. Теперь такую роскошь ВСУ позволить себе не могут. На Запад отправляются только что призванные бойцы, а сроки их тренировок ужали до нескольких недель. Фактически они проходят своеобразный КМБ, только за границей», – добавил эксперт.

    «Не думаю, что в таких условиях Украина будет готова к осуществлению масштабного наступления. Но сидеть сложа руки ВСУ не будут. Скорее всего, они попытаются предпринять несколько новых дерзких авантюр, которые создадут иллюзию успеха на Западе и несколько осложнят жизнь России», – рассуждает он.

    «Речь идет о возможных попытках вторжения в Приднестровье и Белоруссию. Не исключаю и вероятности новых операций по прорыву в наше приграничье. Могут иметь место и действия по достижению контроля над ядерными объектами. Не факт, что все это увенчается успехом, но готовиться к подобным атакам в 2025 году со стороны ВСУ необходимо», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем
    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
    Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы
    Кадыров объяснил домыслы Запада о корейцах в ВС России
    Член ОП: Продажа билетов в театры по паспорту не решит проблемы спекуляции
    Билан рассказал, как едва не погиб в метель

    Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus

    Первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 и SJ-100 c отечественными двигателями должны состояться в 2025 году, заявили в Минпромторге. Тем самым Россия покажет Западу, что не только может самостоятельно строить самолеты, но и делать их на 100% из собственных деталей независимо от западных двигателей и комплектующих. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

    ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника». Это новейшая баллистическая гиперзвуковая ракета в неядерном оснащении. Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии. По мнению экспертов, применением принципиально нового мощного оружия Россия показала свои не афишируемые ранее боевые возможности отнюдь не Киеву. Подробности

    Перейти в раздел

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............