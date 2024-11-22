Зеленский собирает последние резервы из «зеленых» бойцов

Эксперты спрогнозировали планы ВСУ на 2025 год

Tекст: Евгений Поздняков

Российская армия фактически сорвала всю кампанию ВСУ на 2025 год, сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Север». По его словам, военные уже «перемололи» лучшие части украинских войск. Он также отметил, что темпы продвижения Вооруженных сил России значительно ускорились.

Между тем офис Зеленского продолжает подготовку армии к новым кампаниям. Еще летом стало известно о планах ВСУ по созданию новых механизированных бригад. Как сообщал портал Militaryland, формирования должны были состоять из хорошо подготовленных бойцов, прошедших подготовку на Западе. В частности, одно из подразделений тренировалось в Польше.

По данным Forbes, численность одной из таких бригад составит 2 тыс. человек. Под нужды наращивания количества солдат на Украине даже был запущен процесс ужесточения призывного законодательства. Как отмечает Financial Times, мобилизационный резерв ВСУ составляет около 3,7 млн человек, поэтому офису Зеленского наверняка удастся набрать недостающих бойцов.

Параллельно с этим страны НАТО продолжают тренировать значительное число украинских военных. В Британии программа подготовки личного состава ВСУ, в которой уже приняли участие 45 тыс. бойцов, была продлена до конца 2025 года, а в испанском Толедо только к концу декабря планируют выпустить около 3 тыс. специалистов по работе с комплексами Hawk и Patriot.

В Германии продолжают функционировать программы по подготовке штурмовых саперов. Отмечается, что уже к концу зимы общее число представителей ВСУ, прошедших по ней обучение, достигнет 75 тысяч. Внимание уделено и передаче тактических знаний: поляки проводят для украинского командования курсы по планированию боевых действий.

В свою очередь, Франция организовала тренировочный процесс для 155-й бригады ВСУ. В экспертном сообществе отмечают, что несмотря на сохраняющийся мобилизационный потенциал и обилие обучающих программ со стороны Запада, в следующем году Украине придется столкнуться с такими проблемами, как низкая мотивация солдат и нехватка специалистов.

«ВС России в текущем году серьезно потрепали ВСУ. Но расслабляться рано: противник все еще силен, и он упорно готовится к следующему сезону. Во-первых, украинская армия сохраняет значительный потенциал в сфере БПЛА. По некоторым данным, общее число дронов, находящихся в ее распоряжении, равняется примерно 1,3 млн», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Во-вторых, офис Зеленского сохраняет значительные мобилизационные возможности. Более того, в его распоряжении сразу несколько «источников» живой силы. На территории Украины огромное число уклонистов, до которых ТЦК еще попросту не сумели добраться. Уверен, усилия по борьбе с этой категорией людей будут нарастать», – отмечает он.

«Далее – большое число граждан за рубежом. По большей части они собраны в пределах Европейского союза. Брюссель вполне может «помочь» ВСУ в деле возвращения потенциальных призывников на Украину», – акцентирует собеседник.

«Людям могут банально отказывать в выдаче ВНЖ или в продлении визы. Предлог найдется. У тех, кого это коснется, будет небольшой выбор: либо вернуться домой, либо, если они лояльны России, попытаться направиться к нам. К сожалению, в силу развернутой пропагандистской кампании второй вариант выберут немногие», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, Зеленский неоднократно говорил о том, что в распоряжении ВСУ остаются бригады, которые до сих пор не были пущены в бой. Скорее всего, речь идет о 10–14 бригадах. Отсиживаются они как на западе Украины, так и в странах НАТО. Там же они продолжают проходить обучение», – рассказывает он.

«Думаю, в следующем году эти резервы будут «подтянуты» к необходимым участкам фронта. Преимущество в живой силе и поддержка Запада вполне способны подарить Зеленскому еще один шанс осуществить контрнаступление. Возможно, в 2025 году нас будет ждать серьезный удар на южных направлениях», – допускает собеседник.

«Противник наверняка попытается «проломить» оборону России в Херсонской и Запорожской областях.

Программа максимум будет заключаться в попытке прорыва к Азовскому морю, чтобы лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Для многих на Западе это важная задача с точки зрения экономики, политики и военного дела. Поэтому недооценивать противника нельзя. Важно готовиться к самым коварным атакам», – рассуждает Климов.

Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, текущий год оказал критически важное влияние на украинский конфликт. «Да, иллюзий питать не стоит: нам до сих пор противостоит сильный противник, которого годами готовили к борьбе с Россией. Однако ряд плачевных тенденций для ВСУ все же проявляется», – считает он.

«В этом году качество личного состава Украины значительно просело. Офис Зеленского чрезмерно увлекся авантюрой в Курской области, бросив туда наиболее сильные подразделения армии. Теперь части противника формируются в критической ситуации: новые формирования преимущественно состоят из «зеленых» бойцов», – рассказывает собеседник.

«Украина лишилась колоссальной части опытных солдат. И хотя мобилизационный потенциал страны далеко не исчерпан, все же заменить уклонистами ветеранов первых месяцев конфликта крайне проблематично. Люди, скрывавшиеся от призыва, не только не обучены воевать, но и обладают низкой мотивацией», – напоминает эксперт.

«А психологическая устойчивость солдата – важный фактор любых боевых действий. Неслучайно в последнее время в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Конечно, можно добиться ввода в армию и молодежи младше 25 лет,

но это уже будет напоминать «мобилизацию отчаяния». Позитивно на эффективности войск это не скажется.

Что касается тех военных, которые проходят обучение в странах НАТО, то данный фактор тоже не является панацеей. Напомню, что в 2022 году в Европу или США отправлялись люди, прошедшие первые месяцы конфликта. Это были профессиональные солдаты, которые могли проводить в той же Германии более полугода», – рассказывает собеседник.

«По возвращении их приставляли к новичкам. Получалась, стоит признать, неплохая схема формирования подразделений. Теперь такую роскошь ВСУ позволить себе не могут. На Запад отправляются только что призванные бойцы, а сроки их тренировок ужали до нескольких недель. Фактически они проходят своеобразный КМБ, только за границей», – добавил эксперт.

«Не думаю, что в таких условиях Украина будет готова к осуществлению масштабного наступления. Но сидеть сложа руки ВСУ не будут. Скорее всего, они попытаются предпринять несколько новых дерзких авантюр, которые создадут иллюзию успеха на Западе и несколько осложнят жизнь России», – рассуждает он.

«Речь идет о возможных попытках вторжения в Приднестровье и Белоруссию. Не исключаю и вероятности новых операций по прорыву в наше приграничье. Могут иметь место и действия по достижению контроля над ядерными объектами. Не факт, что все это увенчается успехом, но готовиться к подобным атакам в 2025 году со стороны ВСУ необходимо», – заключил Анпилогов.