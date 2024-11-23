В Никополе уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, обстреливавший Энергодар

Tекст: Мария Иванова

Российские войска уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Никополе, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что с данного пункта вела обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает РИА «Новости».

Рогов заявил: «Наши накрыли в Никополе наблюдательный пункт ВСУ». Никополь, расположенный на правом берегу Днепра, стал площадкой для регулярных обстрелов территории Энергодара и объектов рядом с Запорожской АЭС.

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, регулярно сталкивается с огнем со стороны украинских сил. Уничтожение наблюдательного пункта в Никополе стало очередным шагом, направленным на снижение угроз для станции и города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической системе города Энергодара, который является спутником Запорожской атомной электростанции.

Днем ранее украинские войска атаковали Энергодар, использовав артиллерию и дроны-камикадзе, что привело к повреждению газопровода и окон ветеринарной аптеки в Великой Знаменке.

В субботу Рогов сообщил, что российские войска, освободив более 20 кв. километров, достигли окраин поселка Великая Новоселка на Украине, где расположены крупные командный и логистический пункты ВСУ.