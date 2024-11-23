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В Киеве ночью взорвались два трансформатора
В киевском районе Борщаговка ночью взорвались два трансформатора
В ночь на субботу в киевском районе Борщаговка произошли взрывы двух трансформаторов, причины пока не известны.
О произошедшем сообщили местные СМИ, в частности, телеканал «Киев24», передает РИА «Новости».
«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», – говорится в сообщении «Киев24».
В настоящее время подробности о причинах взрывов, а также информация о возможных последствиях инцидента, отсутствуют. Не ясно, затронул ли произошедший взрыв электроснабжение района или других частей города.
Напомним, ранее в Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, затронувшие городской фуникулер.
Между тем, в Одессе, столкнувшейся с проблемами электроснабжения, в четверг на маршруты вышли только 50% электротранспорта, что значительно увеличило интервалы движения, сообщили в городской администрации. Жители одного из микрорайонов Одессы устроили протест, перекрыв дорогу, из-за отсутствия электричества в их домах.