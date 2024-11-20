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Премии конкурса инициатив родительских сообществ присудили 200 победителям из 78 регионов
Премии конкурса инициатив родительских сообществ получат 200 победителей из 78 регионов
Всероссийский родительский комитет огласил результаты конкурса инициатив, выделив премии 200 проектам из 78 регионов, с акцентом на патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание.
Как сообщает Российское общество «Знание», 20 ноября в гимназии имени Е. М. Примакова состоялось заседание Всероссийского родительского комитета, где были объявлены победители Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии получат 200 проектов из 78 субъектов РФ. Конкурс был организован при поддержке Министерства просвещения РФ.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значительное возрастание роли родительских сообществ в образовательном процессе. Он подчеркнул важность участия членов родительских комитетов в разработке стратегии развития образования до 2040 года. «Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета», – заявил Кравцов.
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль представил список победителей и анонсировал второй сезон конкурса, который пройдет в 2025 году. Он отметил, что конкурс вызывает значительный интерес по всей стране, а также подчеркнул, что участие в нем должно быть удобным для родителей.
В конкурсе победили 200 проектов, которые получат премии в разных номинациях. Республика Башкортостан стала лидером по числу награжденных проектов, десять из которых получили премии. Направление «Патриотическое воспитание» оказалось самым популярным с 55 проектами. Премии в размере до 2 млн рублей получили 16 проектов, до 1 млн рублей – 82 проекта и 102 проекта были награждены премиями до 500 тыс. рублей. Все проекты получат средства до конца 2024 года для реализации своих инициатив.