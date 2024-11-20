Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с Мантуровым
Песков: Путин встретится с вице-премьером Мантуровым для обсуждения транспортных вопросов
Президент России Владимир Путин встретится в среду с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, который представит доклад, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин планирует сегодня встретиться с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, сообщает ТАСС. В рамках встречи Мантуров представит доклад президенту.
Кроме того, Песков сообщил, что в первой половине дня будет анонсирован международный телефонный разговор, который проведет Владимир Путин.