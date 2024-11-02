  • Новость часаВоенный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня

    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла восьмая за сутки серия мощных взрывов, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве уже восьмой раз за сутки произошла серия мощных взрывов. Власти сообщили, что в столице работает система противовоздушной обороны, подробности инцидентов пока не разглашаются, передает ТАСС.

    По данным городской военной администрации, в Киеве действует воздушная тревога, также сигнал тревоги звучит в Киевской и Полтавской областях.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода.

    Также была опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    1 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    NYT: У Украины солдат осталось на полгода

    NYT: Украина может столкнуться с нехваткой военнослужащих уже через полгода

    NYT: У Украины солдат осталось на полгода
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия может столкнуться с дефицитом солдат в следующие 6–12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет NYT, по данным Пентагона, в настоящее время у Украины хватает солдат для ведения текущих операций, однако прогнозы неутешительны на последующий период, передает РИА «Новости».

    Чиновники из американского министерства обороны отмечают, что Киев уже задействовал недавно сформированные бригады для нападения на Курскую область, говорится в статье. Изначально их планировали использовать для обороны или для создания резервов для возможного контрнаступления в 2025 году, пишет газета.

    Ранее пленный из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), осужденный в России, заявил, что условия в плену лучше, чем служба в ВСУ.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

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    1 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), один из идеологов украинских националистов, назвал смерть на войне «прекрасной» и высокоосмысленной, в отличие от мирной кончины в глубокой старости.

    По его словам, мобилизация украинцев через территориальные центры комплектования (ТЦК) помогает людям осознать эту истину, сообщает издание «Страна».

    «За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество – это высокоосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости – это худшее, что может произойти», – заявил Корчинский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского националиста Дмитрия Корчинского по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви, а Басманный суд Москвы заочно арестовал Корчинского.

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    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 20:08 • Новости дня
    В Орловской области средства ПВО сбили украинскую ракету

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ракету ВСУ в небе над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    В результате падения обломков ракеты в селе Локно Знаменского района повреждено несколько зданий, уточнил Клычков, передает ТАСС.

    Губернатор добавил, что был на месте происшествия вместе с оперативными службами и оценил последствия инцидента. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что в Орловской области за пятницу была дважды объявлена ракетная опасность.

    Ранее Клычков сообщал, что два жилых дома в регионе получили повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Напомним, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами.

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    1 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Пентагон объявил о поставке Украине нового пакета вооружений

    Пентагон объявил о поставке Украине вооружения на 425 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений стоимостью 425 млн долларов, включающего боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

    Согласно заявлению пресс-службы Пентагона, Украина также получит снаряды для ЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, а также боеприпасы для противотанковых систем TOW, передает ТАСС. Целый ряд противотанковых комплексов, таких как Javelin и AT-4, также будет передан в рамках пакета.

    Пентагон включил в поставку средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы класса «воздух – земля». В список оборудования вошли бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и различные боеприпасы.

    Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны. Вместе с тем экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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