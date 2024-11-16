Эксперты обсудили значение человека в соцрекламе на Национальном рекламном форуме

Tекст: Александра Юдина

Так, прошедший в Москве Национальный рекламный форум стал площадкой для обсуждения человека в коммуникациях.

Как отметила вице-президент АКАР Анастасия Горелкина, успешные рекламные кампании должны основываться на ценностях. Она подчеркнула, что бизнесу важно создавать реальные проекты, которые меняют жизнь людей.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина в свою очередь акцентировала внимание на значимости социальных проектов, заметив, что продвижение семейных ценностей требует широкой системы коммуникации, а карта коммуникационных практик поможет в этом.

Также на форуме обсуждалась тема важности сотрудников как ключевых ресурсов компаний. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что компании необходимо поддерживать корпоративные стандарты для сохранения бизнеса.

Руководитель направления спецпроектов и ESG маркетинга «Сбера» Камилла Аллахкулиева подчеркнула, что систематизация социальных проектов стимулирует бизнес и рынок.

«Ответы на запросы людей и реальные действия», – такими принципами, по ее словам, должен руководствоваться бизнес.

Заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков призвал к сотрудничеству бизнеса и государства в области социальной рекламы. Он подчеркнул, что 95% рекламы – коммерческая, но социальные темы могут стать мощным инструментом воздействия на общество.