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ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости корью в мире
Заболеваемость корью выросла на 20% в 2023 году из-за недостатка вакцинации
В 2023 году заболеваемость корью в мире выросла на 20%, достигнув 10,3 млн случаев, что связано с пробелами в иммунизации, при этом 22 млн детей пропустили вакцинацию первой дозой, согласно докладу ВОЗ и ЦКПЗ.
В мире наблюдается резкий рост заболеваемости корью, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ). В 2023 году зарегистрировано более 10,3 млн случаев, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом. Увеличение заболеваемости связано с недостаточным охватом населения иммунизацией, поясняют эксперты.
ВОЗ и ЦКПЗ подчеркивают, что корь можно предотвратить с помощью двух доз вакцины, однако в 2023 году более 22 млн детей пропустили первую дозу. В докладе указано, что первую дозу вакцины получили 83% детей, в то время как вторую – лишь 74%. Для предотвращения вспышек кори необходимо привить 95% детей двумя дозами.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние 50 лет вакцина против кори спасла больше жизней, чем любая другая. Он подчеркнул важность инвестиций в иммунизацию каждого человека. Согласно докладу, глобальные пробелы в вакцинации привели к вспышкам кори в 57 странах, в особенности в Африке, Европе и Юго-Восточной Азии.
В 2023 году от кори умерли около 107,5 тыс. человек, большинство из которых – дети младше пяти лет. Хотя это на 8% меньше, чем в 2022 году, ВОЗ и ЦКПЗ считают, что смертность от этой предотвратимой инфекции все еще неприемлемо высока. Для полноценной вакцинации всех детей требуются срочные усилия стран, особенно в регионах, подверженных нестабильности и конфликтам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручения в области здравоохранения по ликвидации нехватки вакцин от кори, краснухи и паротита, а в ХМАО школы перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори.