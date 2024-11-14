Песков: Проблемы с заправкой самолета могут повлиять на визиты Путина за рубеж

Экономист объяснил причины дефицита яблок в России

Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.

«В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.

«В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.

«Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.

«Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.

«Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.

Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.

Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.