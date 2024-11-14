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Российский военный сообщил о панике у ВСУ на Запорожском направлении
Российский военный сообщил о панике и непрофессионализме ВСУ на Запорожском направлении
Российский разведчик Закарья Алиев рассказал о поведении украинских военных при штурмах на Запорожском направлении, отметив их панику и непрофессиональные действия во время атак.
Алиев отметил, что украинские боевики, пытаясь взять штурмом его позицию, проявляли панику и непрофессионализм, что облегчало его оборону, сообщает РИА «Новости».
«В панике они стреляли. Они всей толпой гранатами закидывали сразу, все расстреливали», – рассказал Алиев. При этом, по его словам, наибольшую опасность представляли беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а не сами штурмовики противника. «Бояться их резона никакого нет. Чего я больше всего остерегался – неба и земли. Это либо мины, либо дроны», – добавил разведчик.
Алиев также подчеркнул, что украинские военные часто атаковали ночью, когда было сложнее определить направление нападения. Они применяли гранаты и БПЛА, такие как «Баба Яга», чтобы выкурить его из укрытия. «До утра приходилось откапываться мне», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о трехнедельной обороне опорного пункта, захваченного у вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Закарья Алиев три недели защищал позицию в одиночку, питаясь луком, найденным на бывших украинских позициях, перед тем как его эвакуировали при помощи дрона.