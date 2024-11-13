Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Германия отплатила России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении страны, поставляя оружие Украине, которое используется против тех, кто способствовал этому историческому процессу, передает радио Sputnik.

Дипломат также отметила, что Берлин способствует росту фашизма и нацизма на Украине.

По словам Захаровой, Россия поддерживала процесс объединения Германии, который начался в марте 1990 года с первых в Восточной Германии свободных парламентских выборов. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря договоренностям между ГДР и ФРГ, а также участию СССР в международных переговорах, в результате которых был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Захарова выразила недовольство тем, что Германия теперь считает своими союзниками страны, которые в прошлом выступали против ее объединения, такие как Франция и Британия. Она подчеркнула, что поставки оружия Украине, согласно ее мнению, лишь укрепляют неонацистские тенденции в этой стране.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

Политолог Александр Рар заявил, что Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии.