Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.0 комментариев
Захарова обвинила Германию в неблагодарности за помощь в объединении
Германия отплатила России за помощь в объединении страны поставками оружия Украине и способствованием росту нацизма, что свидетельствует о черной неблагодарности, заявила спикер МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Германия отплатила России «черной неблагодарностью» за помощь в объединении страны, поставляя оружие Украине, которое используется против тех, кто способствовал этому историческому процессу, передает радио Sputnik.
Дипломат также отметила, что Берлин способствует росту фашизма и нацизма на Украине.
По словам Захаровой, Россия поддерживала процесс объединения Германии, который начался в марте 1990 года с первых в Восточной Германии свободных парламентских выборов. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря договоренностям между ГДР и ФРГ, а также участию СССР в международных переговорах, в результате которых был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.
Захарова выразила недовольство тем, что Германия теперь считает своими союзниками страны, которые в прошлом выступали против ее объединения, такие как Франция и Британия. Она подчеркнула, что поставки оружия Украине, согласно ее мнению, лишь укрепляют неонацистские тенденции в этой стране.
Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.
Политолог Александр Рар заявил, что Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии.