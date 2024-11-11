При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.7 комментариев
Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной
Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной после освобождения
Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, ведутся работы по поиску мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи.
Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается напряженной и опасной. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости». По его словам, в настоящее время ведется работа по выяснению наличия мирных жителей в этом населенном пункте и организации необходимых мер для их защиты и помощи.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что населенный пункт Колесниковка был освобожден силами группировки войск «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, ситуация в районе остается нестабильной, и есть необходимость оперативных мер для обеспечения безопасности жителей и контроля за развитием событий.
Ганчев подчеркнул, что работы по стабилизации обстановки продолжаются и в других недавно освобожденных населенных пунктах. Он отметил важность оперативного реагирования на возможные угрозы и обеспечения необходимой поддержки мирным жителям в этих районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление в Харьковской области, выравнивая фронт вдоль Оскола и освобождая прибрежные населенные пункты, включая Колесниковку. Глава военно-гражданской администрации региона сообщил, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка.
Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, как сообщило Министерство обороны России. Российские войска активизировали свои действия против Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области, увеличив количество атак до 20 в сутки.